Kunštát se po povedené sezoně musí vypořádat s odchodem hned několika opor. „Ke konci června nás opustil Tomáš Prokeš, který odešel hrát do Rakouska. Hostování skončilo dvěma hráčům zapůjčeným z Blanska – Marku Psotovi a Vojtovi Včelíkovi. Marek Sehnal pak zamířil do Bohunic, už za ně o víkendu nastoupil v MOL Cupu. U něj se nejedná o trvalý přesun, ale je to termínovaný přestup do konce roku. Bohunicím jsme vyšli vstříc, protože o Marka měli zájem, i pro nás je to vyznamenání naší práce, když je o kluky zájem ze třetí ligy,“ líčí kunštátský kouč Vladan Horák.

Místo nich si Kunštát sehnal tři nováčky, kteří by odcházející hráče měli plnohodnotně nahradit. „V přestup jsme proměnili hostování Matyáše Licka z Blanska. A pak je to u nás trošku ve znamení velkých návratů, po letech se do Kunštátu vrací Filip Adamec, který hrál v Bystřici a Blansku, ale je takový náš odchovanec. To stejné platí i v případě sedmnáctiletého Jana Bani, který přichází z brněnské Zbrojovky, ale kmenově byl stále náš hráč,“ nastiňuje Horák.

Ani dvougólové vedení nestačilo. Blansko selhalo s outsiderem a končí v předkole

Tím aktivita celku z Blanenska na přestupovém trhu zatím končí. Kunštát totiž plánuje mužstvo doplnit nadějnými odchovanci z juniorky. „Vyhodnotili jsme si to tak, že zatím je to od nás na přestupovém trhu vše, protože tady máme dalších čtyři pět nadějných hráčů okolo dvaceti let. Chceme jim dát příležitost a pomalu je okopat v krajském přeboru,“ popisuje trenér.

Tomu tedy zůstala hlavní kostra týmu, který v uplynulé sezoně přezimoval na skvělé třetí příčce, nakonec bral šestou pozici. Na podobné umístění cílí Kunštát i nyní. „Nechci říkat nějakou konkrétní pozici, ale pokud by si vše sedlo a budou se nám vyhýbat zranění, tak se chceme pohybovat na podobných příčkách, jako jsme byli minulý rok. Myslím si, že kádr by na to mohl mít,“ podotýká Horák.

Jeho svěřenci v přípravě odehráli už tři přípravná utkání, na úvod zdolali Vilémovice 3:2, následně odehráli modelový zápas s blanenskou juniorkou. V sobotu pak porazili účastníka krajského přeboru na Vysočině Třebíč 3:0. „Viděli jsme tam některé věci, které vycházely z nerozehranosti po měsíční pauze. Byla to ale tři utkání v rychlém sledu, zaznamenali jsme v nich velký progres. Nejpozitivnější je, že i noví hráči, kteří k nám přišli, si na hřišti začínají tvořit velmi zajímavé vazby,“ hodnotí kunštátský lodivod.

V neděli už na Kunštát čeká úvodní mistrovský zápas, míří totiž k prvnímu kolu krajského poháru. Utká se s vítězem středečního předkola mezi Lelekovicemi a Tišnovem, jisté je, že účastník krajského přeboru bude hrát venku. „Bereme to jako generálku se vším všudy, první utkání v krajském přeboru nás totiž čeká jen o týden později také na hřišti soupeře, pojedeme do Lednice. U našeho týmu, který tvoří hodně mladých hráčů, je důležité budovat vítěznou mentalitu ve venkovních zápasech, kde se nám moc nedařilo,“ doplňuje Horák.

Program Kunštátu

1. kolo krajského poháru - neděle 6. srpna, 17.30: Lelekovice/Tišnov - Kunštát

1. kolo krajského přeboru - sobota 12. srpna, 17.00: Lednice - Kunštát

2. kolo krajského přeboru - neděle 20. srpna, 17.00: Kunštát - Bosonohy

3. kolo krajského přeboru - sobota 26. srpna, 17.00: Ratíškovice - Kunštát