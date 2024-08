Odlišnou cestou se při přípravách oslav vydal Kunštát. Nepřichystal totiž žádné velké exhibiční utkání, ani nepozval celorepublikově známé fotbalové osobnosti, přesto je program bohatý.

„Pojali jsme to letos trochu komornějším způsobem. Nechtěli jsme pořádat nějaký exhibiční zápas, protože v poslední době bylo podobných utkání v blízkém okolí hned několik. Lidi už jsou tím trochu přesycení, už to není tak atraktivní. Někdo jako Koller by možná zaujal, toho sem ale bohužel nedostaneme,“ vysvětluje Tenora.

Program odstartuje v jednu hodinu odpoledne, pro děti budou přichystané různé soutěže či skákací hrad. Bavit se budou i fotbaloví příznivci. „Chtěli jsme program uzpůsobit i dětem, takže i ony tam mají své zápasy. Pak se utkají čtyři týmy našich bývalých hráčů, které se pro tuto událost speciálně poskládaly,“ popisuje klubový prezident.

Jedním z hlavních taháků bude generálka kunštátského hlavního mužstva na novou sezonu, ve které celek z Blanenska vyzve Bystřici nad Pernštejnem, která nastupuje v páté lize na Vysočině.

Jinak bude ale sobota mít převážně slavící charakter, ocenění budou bývalí významní hráči, funkcionáři i partneři klubu. „Pozvali jsme na akci všechny významné hráče, kteří kunštátský dres oblékali od roku 1981, kdy Kunštát postoupil do krajských soutěží,“ nastiňuje Tenora.

Ani tím program nekončí. Kunštátský klub totiž plánuje odhalit dlouho připravovanou výroční plaketu. „Jsme město keramiky, takže jsme nechali udělat keramické desky, na kterých jsou vyobrazení významní funkcionáři i hráči, kteří se v klubu podíleli na té devadesátileté historii. Někdo má síň slávy, my nyní budeme mít zeď slávy,“ usmívá se Tenora.

Oslavy devadesátého výročí navíc přichází ve vhodnou dobu. Předloni se totiž Kunštát po delší odmlce vrátil do krajského přeboru, v obou následujících sezonách se umístil v první polovině tabulky. „Od oslav osmdesátého výročí jsme si užili desetiletku, kdy má u nás fotbal vzestupnou tendenci. V podstatě je to jen vyvrcholení důkladné práce s mládeží i ohledně fungování klubu,“ doplňuje.