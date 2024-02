Boskovice profitují z kvalitní spolupráce A týmu s mládežnickými kategoriemi, ve kterých trenéři praktikují podobné metody, jaké jsou zavedené u hlavního mužstva. „Je důležité, že kluci, kteří k nám přicházejí z mládeže, jsou perfektně připravení. Spolupracujeme s trenérem dorostu Honzou Havelkou a máme to nastavené tak, že když kluci jdou do áčka, tak už ví, co po nich budeme chtít, kooperace funguje velice dobře,“ těší boskovického lodivoda.

Nejnadanější dorostence přední tým krajského přeboru pravidelně zapojuje do tréninkového procesu A týmu, někteří z nich mají i blízko do základní sestavy. „Vypadá to s nimi dobře, za mě je to výborné. Kuba Kazda má i velkou šanci na základní sestavu v prvním jarním kole, i další kluci vypadají dobře, jsem s nimi spokojený,“ poznamenává Havlíček.

Díky kvalitní práci s mládeží tak Boskovice pravidelně dokáží z vlastních zdrojů nahrazovat odcházející hráče, před jarní fází sezony přivedly jedinou posilu. „Vrátil se nám Matěj Černý, který od nás dřív odešel do Rajhradu. Jinak jsme nikoho nepřivedli,“ potvrzuje trenér.

Jeho svěřenci začali zápasovou fázi přípravy prohrou 2:7 se třetiligovým Blanskem, od té doby však září v ofenzivě.

Celky Konice i Čechovic si odvezly výprasky 2:8, Slavoj Polná se vrátil na Vysočinu dokonce s debaklem 0:10. „Trošku jsme změnili náš způsob hry, takže jsem rád, že věci, které děláme v tréninku a chceme je praktikovat, tak přenášíme i do zápasů. Je to náročný styl, o to víc mě ale těší, že jej kluci dodržují a zatím to nese ovoce,“ rekapituluje Havlíček.

Před restartem nejvyšší krajské soutěže čekají na Boskovice ještě dvě utkání, v sobotu vyzvou Kostelec na Hané, o týden později nastoupí ke generálce. „Buď budeme mít soupeře, nebo odehrajeme modelové utkání proti dorostu. Už ale vše chceme směřovat k prvnímu jarnímu utkání s Bystrcí, tomu bude odpovídat i sestava. Zatím trénujeme ve velkém počtu, protože zapojujeme i kluky z dorostu,“ objasňuje stratég.

Díky skvělé podzimní sérii, kdy celek z Blanenska od úvodní prohry s Bystrcí nenašel přemožitele, zaostává o jediný bod za vedoucí Kuřimí. „Uvidíme, jestli na podzimní šňůru navážeme, pořád říkám, že jihomoravský krajský přebor je velice těžká soutěž. Co už jsem tak poznal, když hrajeme přípravné zápasy třeba se soupeři z Olomouckého kraje, tak náš přebor je kvalitnější,“ porovnává Havlíček.

Jeho svěřenci načnou jarní snažení o postup domácím utkáním v sobotu 16. března s Bystrcí, o týden později zamíří do Rousínova. „Týmy mají opravdu velkou kvalitu, navíc opět posílily, Kuřim nebo Krumvíř přivedly hned několik zajímavých hráčů. Nikdo nebude chtít spadnout a naopak všechny týmy z popředí se budou rvát o postup, takže je o co hrát a na zápasy se opravdu těším,“ dodává.