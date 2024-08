Chybělo jen pár desítek vteřin a boskovičtí fotbalisté by po čtyřech odehraných kolech byli bez ztráty bodu. Místo toho jim nepovedené závěrečné minuty sebrali už dvě výhry, znovu se strachovali i v sobotu, kdy doma proti Pohořelicím opět ke konci dostali gól, nakonec však uhájili vítězství 3:2. Na vedoucí Spartu Brno však celek z Blanenska ztrácí čtyři body. „Zatím nejsme spokojení, protože jsme měli mít minimálně deset bodů a máme jich osm,“ shrnul boskovický kouč Jan Havlíček.

Jeho svěřencům se zatím nedaří navázat na výkony z minulé sezony páté ligy, ve které dokázali rozhodnout utkání klidně už v první půli. „Potřebujeme dávat víc gólů, máme s tím zatím problém. Miloš Pokorný dal v prvním utkání tři branky, pak už neskóroval. Neposkytujeme mu takový servis, jaký by potřeboval. Musíme to zlepšit a opět mu začít posílat přesné míče,“ popsal Havlíček.

Dvakrát už Boskovice na pouhé jednobrankové vedení doplatily. V Bystrci i v Kohoutovicích dostaly vyrovnávací branku v nastavení a dvakrát jen remizovaly. „V Bystrci jsme nedostoupili hráče, který to přesně trefil a dal gól, v Kohoutovicích jsme taky dostali vyrovnávací branku po naší chybě. Je to hrozná škoda, že se jich nevyvarujeme a stojí nás to body,“ litoval boskovický lodivod.

Větším vykřičníkem pro kandidáta na postup však je, že ani v jednom z venkovních utkání soupeře jednoznačně nepřehrál. „Oba zápasy byly spíš na 0:0, ale přesto jsme se dostali do vedení a pak jsme v nastavení druhé půle dostali vyrovnávací gól. I když herní výkon nebyl dobrý, tak jsme ty duely měli zvládnout,“ nastínil Havlíček.

Ten nemohl být úplně klidný ani v sobotu, kdy jeho svěřenci přivítali Pohořelice. Boskovice předvedly parádní první půli, po které vedly 2:0, jenže po změně stran polevily, a nakonec se strachovaly o výhru.

Tentokrát však celek z Blanenska díky vítězství 3:2 bral všechny body. „V první půli byl náš herní výkon super. Musíme ale makat i dál a chtít hrát fotbal,“ rekapituloval stratég.

Po čtyřech kolech tak Boskovice sedí s osmi body na třetí příčce. V neděli se pokusí na hřišti nevyzpytatelné Cézavy urvat první venkovní vítězství nové sezony. „V Cézavě se toho událo hodně, trénuje ji Lukáš Kříž, který vedl Svratku, a co jsem měl možnost vidět, tak má zajímavé hráče. Bude to těžké utkání,“ předeslal Havlíček.

Boskovický cíl je však jednoznačný – vrátit se se třemi body. „Zaměřujeme se na náš fotbal a ten chceme hrát. Věřím, že když navážeme na první půli utkání s Pohořelicemi, tak budeme úspěšní nejen v Cézavě, ale i ve zbytku sezony,“ doplnil.