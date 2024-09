Boskovice navazují na loňský podzim, kdy prohrály jen úvodní utkání v Bystrci, v nové sezoně zatím dokonce ještě nepoznaly pocit porážky. Výhra nad Tišnovem je společně se ztrátou brněnské Sparty v utkání s Cézavou vynesly do čela tabulky. „Zatím ale tabulku vůbec nesleduju. Pořád je to jen úvod, týmy se sehrávají. Hlavní je, že se postupně zlepšujeme, i když stále máme na čem pracovat,“ popsal Havlíček.

I sobotní utkání ukázalo, že celek z Blanenska se zatím v zápasech nedokáže vyvarovat hlušších momentů, Tišnov je však přes sympatický výkon nedokázal potrestat. „Dle předvedené hry by dle mého zápasu slušela remíza, bohužel pro nás všechny body získaly Boskovice. Odehráli jsme totiž další utkání, kdy jsme neproměnili ani ty nejvyloženější šance a soupeř potrestal naše chyby,“ shrnul pro klubový web tišnovský kouč Roman Drga.

Domácím vyšel úvod, skóre otevřel v 18. minutě Jan Minx, na kterého o devět minut později navázal Miloš Pokorný. Těsně před odchodem do šaten však snížil hostující David Pazourek. „Úvod byl dobrý, do třicáté minuty jsme předváděli velmi dobrý výkon. Vypracovali jsme si šance, kdybychom přidali ještě třetí gól, bylo by to takové klidnější. Místo toho jsme si nechali dát branku do šatny, která nám do druhé půle moc nepomohla,“ rekapituloval Havlíček.

Tišnov po změně stran mohl i vyrovnat, místo toho však domácím dodala klid trefa Vojtěch Cichry ze 68. minuty. Hosté nevyužili ani velké šance v závěru. „K tomu, abychom mohli uspět, jsme potřebovali i trochu štěstí. Ve druhém poločase jsme dominovali v kombinaci, vytvořili si územní převahu i slibné šance. Jenže soupeř hrozil z brejků a jeden z nich taky proměnil,“ poznamenal Drga.

Boskovice tak v posledních dvou utkáních dostaly jediný gól. „V tréninku se na defenzivu zaměřujeme, ale zrovna v zápase s Tišnovem jsme v obranné fázi měli velká okna. Možná jsme si mysleli, že zápas zvládneme, i když nebudeme stoprocentně plnit pokyny, o kterých se bavíme, ale soupeř si vypracoval velké množství šancí. Nedostali jsme víc gólů jen díky gólmanovi Jindřichu Bednářovi a horší koncovce soupeře,“ nastínil boskovický stratég.

Právě koncovka Tišnov trápí od úvodu sezony, v šesti utkáních dal jen šest gólů, které mu stačily k sedmi bodům a prozatímní jedenácté pozici. „Znovu jsme si ale ověřili, že i s jedním z nejlepších týmů v soutěži můžeme hrát dobrý fotbal,“ hledal pozitiva Drga.

Naopak pro celek z Blanenska je úvod radostnější. Díky sérii bez prohry je už první, v neděli jej čeká pikantní šlágr – v okresním derby vyzve čtvrté Ráječko. „Jsem rád, že jsme vyhráli těžký zápas na hřišti Cézavy a teď na to navázali bodově doma. Teď je potřeba to potvrdit i v náročném zápase v Ráječku. Přál bych si hlavně, aby to bylo kvalitní utkání. Lidi s totiž jdou podívat na fotbal, nechtějí vidět boj, takže jim chceme přinést co nejvíc gólů,“ dodal Havlíček.