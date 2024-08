V metru i na ulicích je to znát na první pohled. Paříž žije olympiádou. Symboly…

Před novou sezonou jsou Boskovice společně se Spartou Brno označovány za hlavní kandidáty na postup z nejvyšší krajské soutěže. „Není potřeba nějak bláznit. Když se budeme pohybovat v horních patrech tabulky, tak to bude skvělé. Hlavně se potřebujeme zaměřit na herní projev. Když bude dobrý, tak by měly přijít i výsledky,“ podotýká Havlíček.

Klub z Blanenska po minulém ročníku cítil, že hlavní rozdíl mezi ním a první Kuřimí byl v šířce kádru. Boskovice se jen těžko vypořádávaly s jarními zraněními hráčů ze základní sestavy, proto v létě rozšířily mužstvo.

Opět si pomohly z vlastních řad, zároveň však z Kostelce na Hané přivedly záložníka Jakuba Ondrouška. „A ještě čekáme na jednoho hráče. Uvidíme příští týden, jestli se nám jeho přestup povede dotáhnout do konce. Jinak jsme do A týmu zapojili pět vycházejících dorostenců, kteří mě mile překvapují. Jde to správnou cestou,“ těší boskovického stratéga.

Hlavní mužstvo plánuje nadále těžit z kvalitní práce s mládeží, podmínky jsou pro to v Boskovicích ještě příznivější. V minulém ročníku totiž tamní rezerva vybojovala postup do sedmé ligy, dorost oslavil posun do divize.

V přípravě zatím přední celek páté ligy odehrál dvě utkání, v obou případech vyzval divizní soupeře. „Se Žďárem nad Sázavou jsme prohráli 0:2, ale pro nás to byl hlavně zápas s kvalitním soupeřem, takže z tohoto pohledu to hodnotím kladně. Podobné to bylo i proti líšeňskému béčku, se kterým jsme remizovali 2:2. Museli jsme se vypořádat s kvalitními mladými hráči soupeře, hrálo se ve vysokém tempu,“ rekapituluje Havlíček.

Ten je tak s dosavadní částí letní přípravy spokojený. „Na trénincích se scházíme v hojném počtu, takže myslím, že plníme cíle, které jsme si před si před startem sezony dali. Na úvod ale máme těžký los, až ten nás prověří,“ tuší trenér.

Jeho svěřenci odstartují nový ročník nejvyšší krajské soutěže domácím derby s Kunštátem, poté zamíří do Bystrce a Kohoutovic. Do té doby si však ještě střihnou dvě přípravná utkání.

Boskovice totiž čeká nabitý poslední víkend přípravy. „Nejprve se v sobotu utkáme s prostějovským dorostem, v neděli hrajeme první kolo krajského poháru na hřišti Žebětína. Rozdělíme mužstvo na dvě jedenáctky, takže dostanou příležitost i hráči, kteří toho v přípravě dosud odehráli méně. Všichni budou mít stejné zápasové vytížení,“ dodává Havlíček.