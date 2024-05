Vývoj utkání vůbec nešel podle jejich předzápasových plánů. Ještě po hodině hry remizovali boskovičtí fotbalisté na trávníku Moravské Slavie 0:0, navíc v té chvíli už hráli v deseti po vyloučení Jana Stary. Přesto si celek z Blanenska ze hřiště brněnského klubu odvezl cennou výhru 2:0. Opět totiž ukázal, že umí zvládat nepříznivé momenty, a pomohli mu i domácí hráči, kteří také utkání nedokončili v plném počtu.

Boskovičtí fotbalisté (v modrém) zvítězili na hřišti Moravské Slavie 2:0. | Foto: Lubomír Stehlík

Morenda do zápasu 24. kola nevstupovala v ideálním rozpoložení, když prohrála poslední dva duely a sedí až na jedenácté příčce krajského přeboru. Přesto favorita dlouho trápila. „Byl to takový bojovný zápas na horším hřišti. Stav trávníku limitoval kluky z Moravské Slavie i nás, první poločas toho moc nenabídl,“ rekapituloval boskovický kouč Jan Havlíček.

Po změně stran už se ale začaly dít velké věci a s hosty to dlouho nevypadalo dobře. Hlavní komplikací byla červená karta z 55. minuty, kterou viděl Stara. „Pramenilo to ze ztráty míče, což nás trápilo víckrát. Domácí po zisku šli dvakrát sami na brankáře, naštěstí nedali. Musím ale kluky pochválit, jak k oslabení přistoupili zodpovědně. V deseti jsme velice dobře bránili a soupeře nepustili do žádné šance,“ těšilo Havlíčka.

Brněnský celek s početní výhodou naložil prachbídně. Už po deseti minutách se síly na hřišti vyrovnaly, když musel předčasně do sprch i domácí Maxwell Essuon.

A Boskovice druhá šance nabudila. V 68. minutě otevřel skóre Miloš Pokorný, v závěrečné desetiminutovce pak přidal pojistku Jan Havelka. „Líbilo se mi, jak kluci zápas odmakali. Měli jsme v sestavě i hráče z B týmu, chtěl bych poděkovat trenérovi rezervy, že nám kluky poslal,“ ocenil boskovický stratég.

Ani dlouhé vedení nestačilo. Blansko dostalo ránu v závěru a přišlo o dva body

Jeho svěřenci tak podruhé v řadě zvládli zvítězit v nepříznivě se vyvíjejícím utkání. Ve středu v Pohořelicích dokonce prohrávali po první půli 0:1, nakonec vyhráli 4:1. „Síla kolektivu tady je. Bylo by dobré, kdyby to tak zůstalo i nadále. Je třeba dál pracovat a jít štěstí naproti i v trénincích a při veškeré práci v týdnu,“ podotkl Havlíček.

Celek z Blanenska tak nadále z druhé příčky ztrácí jen tři body na vedoucí Kuřim a čeká jej okresní derby.

V duelu dvou týmů ve formě Boskovice v sobotu přivítají doma Kunštát, který táhne šňůru čtyř vítězných utkání v řadě. „Byl bych rád, kdyby se hrál otevřenější fotbal, aby se diváci bavili,“ doplnil boskovický lodivod.