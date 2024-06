Byl to zápas, ve kterém vlastně o tolik nešlo. Takhle však k němu ani jeden z týmů nepřistupoval. Sobotní šlágr krajského přeboru proti sobě postavil domácího lídra tabulky z Kuřimi a Boskovice, hosté chtěli porazit vedoucí celek i podruhé v sezoně. Tentokrát však k tomu měli pořádně daleko, domů se vrátili s porážkou 0:3. „Je třeba říct, že Kuřim vyhrála naprosto zaslouženě,“ uznal boskovický kouč Jan Havlíček.

Kuřimští fotbalisté (v modrém) v sobotu zdolali Boskovice 3:0 a po utkání přebrali pohár pro vítěze krajského přeboru. | Video: Deník/Jakub Tručka

Jeho svěřenci naháněli Kuřim celý ročník, už před týdnem se však rozhodlo, že si pro postup dokráčí celek z Brněnska. „Kuřimi k postupu gratuluju. Říkal jsem už dřív, že by byla ostuda, kdyby soutěž nevyhrála, jsem proto alespoň rád, že jsme se jí drželi, co nejdéle to šlo. Pokazili jsme si některé domácí zápasy, což je škoda, ale i tak Kuřim zaslouženě dokráčela k postupu,“ podotkl Havlíček.

Právě díky Boskovicím byla situace na čele tabulky dlouho napínavá, Kuřim musela zápas od zápasu podávat stoprocentní výkony. Dvě kola před koncem si však vytvořila nedostižný náskok, který v sobotu před rekordní návštěvou 580 fanoušků ještě navýšila.

Na domácím trávníku se s Boskovicemi nepárala a zvítězila jasně 3:0. „Za stavu 0:0 jsme měli dvě šance, Milda Pokorný běžel sám na brankáře, potom se tam dostával Honza Minx, ale nesedla mu střela z vápna. Pak už to bylo jednoznačné,“ potvrdil boskovický stratég.

Klub z Blanenska přitom zažívá velmi dobrou sezonu, nasbíral už 63 bodů. Jenže ani to na Kuřim nestačí. „Musím smeknout, jakou v Kuřimi kluci a vedení udělali práci. Ať už v mládeži nebo i v mužích. Z toho pak pramení i ten postup,“ popsal Havlíček.

Ten dokázal vypíchnout i hlavní rozdíl mezi jeho týmem a lídrem tabulky, který míří do divize. „Kuřim má patnáct až osmnáct kvalitních hráčů, když se jí někdo zraní, tak sáhne na lavičku a pošle na hřiště stejně kvalitní náhradu. My takhle široký kádr nemáme. Je potřeba si říct, že jestli chceme o něco v budoucnu hrát, tak mužstvo musí být širší, zraněním se totiž nedá vyhnout,“ předeslal trenér.

Na Boskovicích se absence některých důležitých hráčů v jarní části sezony viditelně projevily. Pramenily z toho i bodové ztráty, které nakonec rozhodly. „Absence máme už delší dobu, ve druhém jarním kole nám třeba vypadl Roman Hlaváček, který měl na podzim nadstandardní formu, přišli jsme i o Michala Stříže. Na to si ale nechci stěžovat,“ poznamenal Havlíček.

Motivaci do závěrečného kola jeho svěřenci mají jasnou. Na rozdíl jediného bodu se totiž dotáhla brněnská Sparta, Boskovice tak hodlají ročník uzavřít domácím vítězstvím nad Svratkou Brno, které by jim zajistilo jistotu druhé příčky.

„Je to náš jasný cíl. Prali jsme se o první místo, ale zezadu už na nás tlačí Sparta Brno, která také touží po co nejlepším výsledku. Takže je naším úkolem uhájit druhou příčku. Pokud na závěr zvítězíme, tak budeme mít 66 bodů, což pro nás bude snad i bodový rekord,“ doplnil kouč.