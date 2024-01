Ten však před jarními odvetami řeší jednu velkou změnu v hráčském kádru. Do třetiligového Blanska se na testy přesunul útočník Jan Novák, u kterého je tak velká pravděpodobnost, že v následujících týdnech změní dres. „Znám ho odmala, a jestli opravdu odejde, tak to upřímně bude velká ztráta. Jednoznačně mu ale přeju, aby se v Blansku udržel, kvůli takovým možnostem se fotbal hraje. Když k tomu Jenda přisotupí na sto dvacet procent, tak v Blansku zůstane,“ je přesvědčený Havlíček.

Novák se v předminulé sezoně stal nejlepším střelcem krajského přeboru, pálí mu to i v aktuálním ročníku, kdy se prosadil devětkrát. Více branek žádný boskovický hráč nezapsal.

Aktuálně druhý tým nejvyšší krajské soutěže zatím za pětadvacetiletého snajpra nepřivedl náhradu. „Pracujeme ještě na možných posilách, ale uvidíme, jestli se nám to povede. Stále ale určitě v útoku máme kvalitu. Výhodou je, že ofenzivní hráči mohou nastupovat na různých postech, takže jsme schopní si s tím poradit. Je to ale samozřejmě blbé v tom, že se nám kádr trošku zúžil,“ podotýká stratég.

Jednoho nováčka však Boskovice v kádru přece jen už uvítaly. „Přišel k nám Jakub Petrželka z Olešnice, která hraje okresní přebor. Je to talentovaný kluk, chceme ho zapracovat do mužstva, ale je to takový dlouhodobější projekt,“ nastiňuje Havlíček.

Jeho svěřenci odstartovali přípravu v úterý, první zápas si střihli v pátek, kdy se představili na hřišti Blanska. Se třetiligovým soupeřem padli 2:7. „Šlo spíš o takový přáteláček, na kterém jsme se domluvili s blanenským trenérem Jirkou Vorlickým. Následně se utkáme se Žďárem nad Sázavou, Kunicemi nebo Kostelcem na Hané. Zápasů nebude moc, ale na jaro nás připraví,“ věří boskovický kouč.

Následně už na Boskovice bude čekat velký úkol – zkusit předehnat Kuřim a postoupit do divize. „Už čtyři roky si tak trochu říkáme, že bychom postup chtěli. Teď se nám opravdu povedl podzim a je třeba na něj navázat. Musíme se v zimě kvalitně připravit a začít dobře od prvního jarního kola. Uvidíme, kam nás to zavede, ale nehodláme postup urvat za každou cenu, když bychom nebyli připravení hrát vyšší soutěž,“ dodává Havlíček.