V nabité konkurenci přitom nechybělo moc, aby klub z Blanenska přišel i o druhou pozici. Tu nakonec uhájil o jediný bod, když v posledním kole zdolal Svratku 2:1 gólem z 93. minuty. „Byl to velmi těžký zápas. Soupeř bránil remízový výsledek, my jsme chtěli vyhrát, ale těžko jsme se dostávali do defenzivy Svratky. Ta navíc v 90. minutě měla penaltu, kterou však neproměnila, a naopak my jsme o chvíli později pokutový kop využili,“ rekapituluje boskovický lodivod.

Zdroj: Youtube

Ten může být spokojený s tím, jak dlouho jeho svěřenci dokázali držet s Kuřimí krok. V závěru sezony však i kvůli četným zraněním začali klopýtat. „Když budeme mít zdravé hráče, tak budeme hrát pěkný fotbal a pořád se pohybovat v horních patrech tabulky. Když se ale několik kluků zraní, tak máme problém kohokoliv porazit, protože kádr je úzký,“ nastiňuje Havlíček.

Hlavní úkol před začátkem nové sezony je tedy jasný – rozšířit kádr. Boskovice si opět výrazně pomohou z vlastních zdrojů. „Máme tady pět kluků ročníku 2005, kteří už s námi trénovali, jen jsme je na jaře moc v áčku nevytěžovali, protože si hráli svou dorosteneckou soutěž. Chtěli skončit první, což se jim nepovedlo, i druhé místo jim však stačilo k postupu do divize,“ popisuje stratég.

Dvě trofeje i postup. Boskovické béčko skalpem Svitávky dokonalo snovou sezonu

Při dalším doplnění kádru se přední tým krajského přeboru poohlédne i do dalších klubů. „Hledáme další hráče, kteří se nám budou hodit do herního systému. Věřím, že některé posily se povede přivést, abychom kádr rozšířili,“ předesílá Havlíček.

V Boskovicích totiž tuší, že tři přední umístění v řadě je pasují do role možná největšího favorita pro příští ročník krajského přeboru. „Můžeme být favorité, musíme se na to ale nachystat a je také třeba, aby klukům drželo zdraví. Chceme ale být první a s tím půjdeme do další sezony. Vidíme, že soupeři posilují, takže to bude těžké, ale nemáme se za co schovávat,“ poznamenává trenér.

Volné přestupové období přineslo třaskavé změny. Kdo kam přestoupil?

Po konci sezony si boskovičtí fotbalisté užijí třítýdenní volno, následně se vrhnou do letního drilu. „Začneme ve druhém týdnu v červenci a utkáme se mimo jiné s prostějovským béčkem či Žďárem nad Sázavou,“ dodává Havlíček.