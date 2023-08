V minulé sezoně Boskovice přezimovaly na druhé pozici, nakonec skončily třetí za líšeňským béčkem a Kuřimí. Na podobné umístění by rády útočily i v nadcházejícím ročníku. „Cíl je pohybovat se v horní polovině tabulky, chtěli bychom skončit do první pětky,“ nastiňuje boskovický kouč Jan Havlíček.

Ten se přes léto musel vypořádat jen s minimálním počtem změn v kádru, Boskovice totiž opustili jen Lukáš Závodný a Vojtěch Bohatec, kteří zamířili do Protivanova a Bořitova. „Naopak se nám vrátil Michal Stříž z Prostějova a ještě pracujeme na jedné posile. Uvidíme, jestli se to povede,“ podotýká Havlíček.

Přední tým krajského přeboru doplnil kádr opět především z vlastních řad, do A týmu poskočilo hned několik talentovaných mladíků. „Vypadá to, že se hodně zlepšil Kuba Kazda, který by už měl nastupovat s námi za áčko, určitě dostane šanci. Další hráči se do hlavního týmu tlačí, ať už jde o Leoše Marka nebo Marka Najera. Cítíme, že pro klub to bude dobré,“ předesílá boskovický lodivod.

Jeho svěřenci načnou novou sezonu sobotním duelem v Bystrci, hned na úvod tedy půjde o souboj pátého a třetího celku minulého ročníku. „Kluci už jsou natěšení na zápas. Příprava byla krátká, ale vše co jsme chtěli, tak jsme v ní splnili,“ těší Havlíčka.

Jediným negativem tak je, že Boskovice od úvodu přípravy odehrály jen dvě utkání. Zápas prvního kola krajského poháru, ve kterém měl účastník krajského přeboru změřit síly s Rájcem-Jestřebím, musel totiž v neděli být odložený. „Je to pro nás škoda, ale i tak jsme s přípravou spokojení. Teď to odstartujeme zostra v Bystrci,“ plánuje trenér.

Ve dvou přípravných utkáních Boskovice narazily na celky z vyšších soutěží, nejprve zdolaly divizní Žďár nad Sázavou 2:1, následně podlehly 1:5 Bohunicím. „Střetli jsme se s dvěma kvalitními soupeři, zápasy nám ukázaly, že je třeba, abychom přidali. Ve Žďáru jsme hráli dobré utkání, domácí mnohem častěji drželi míč, my jsme ale zase byli produktivní v útoku. Bohunice pak ukázaly svou kvalitu, přeci jen míří do třetí ligy. Rozdíl byl především poté, co prostřídaly, my jsme proti nim ale nepropadli,“ hodnotí Havlíček.

Nyní už na jeho svěřence čeká ostrý start do ročníku, po měření sil s Bystrcí přivítají v pátek 18. srpna v domácí premiéře Rousínov.