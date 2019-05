Záložník, který v pátek oslavil pětačtyřicáté narozeniny, si půlkulatiny zpříjemnil dvěma trefami, díky nimž jeho Bosonohy v krajském přeboru vyhrály na hřišti Kuřimi 3:1. „Jsem rád, že jsme tento zápas zvládli. Chceme být v tabulce vysoko a potřebujeme porážet týmy pod námi,“ pravil Dostálek.

Ačkoliv se může zdát, že ve fotbale už si žádné sny splnit nemůže, jeden se stal realitou až v Bosonohách. Pravidelně nastupuje po boku svého stejnojmenného osmnáctiletého syna Richarda. „Je to naprosto skvělý zážitek, který jsem si neuměl představit. Jde o jeden z důvodů, proč se ještě věnuju fotbalu. Celou jeho kariéru jsem navštěvoval zápasy, které hrál, chvíli ho i trénoval a teď mu předávám zkušenosti přímo na hřišti,“ rozplýval se bývalý hráč Zbrojovky, pražské Slavie nebo ruského Rubinu Kazaň.

Dostálek je sice výrazně starší než většina ostatních hráčů, přesto se stále řadí mezi nejlepší. V nejvyšší krajské soutěži nasázel v tomto ročníku už třináct branek. „Když jsem ještě hrával první ligu, choval jsem se profesionálně, a tělo mi teď všechnu námahu vrací, takže i ve svém věku dokážu hrát devadesát minut bez toho, aniž potřebuji střídat,“ podotkl Dostálek.

Bosonohám se i díky jeho gólovým příspěvkům v tomto ročníku daří. Brněnský klub je na páté pozici tabulky nejvyšší krajské soutěže. „Hodně mě fotbal v Bosonohách naplňuje. Máme skvělou partu kluků, i proto pořád hraji. Už bych se fotbalu nevěnoval, kdybych se necítil dobře. Myslím, že mě kluci v kabině respektují,“ poznamenal Dostálek.

Dobrou partu v kabině zmiňuje jako jeden z hlavních důvodů k obouvání kopaček také Ivan Dvořák. Někdejší hráč Českých Budějovic, Slovácka nebo Bohe-mians nyní v pozici hrajícího trenéra táhne Velké Bílovice v C skupině I. B třídy.

Celek z vinařského města se pohybuje u špice nejnižší krajské soutěže, aktuálně je druhý tři body za Nikolčicemi. „Máme skvělou partu a fotbal mě začal znovu bavit. To je to, co mi na konci chybělo třeba v Břeclavi,“ připomenul Dvořák své předcházející angažmá v MSK Břeclav. Tam si také střihl roli hrajícího trenéra v sezoně, v níž jihomoravský tým sestoupil ze třetí ligy do divize.

Nepřehlédnutelné je angažmá výrazné tváře brněnského fotbalu Petra Švancary v krajském přeboru, v němž těsně před startem jara vyměnil Bohunice za Start Brno.