Domácí si v minulém kole spravili chuť po nepovedeném vstupu do sezony výhrou 5:1 v Moravském Krumlově. Brňané dorazili do Ráječka se třemi výhrami ze třech zápasů a impozantním skóre 14:1. „Věděli jsme, že Sparta je v laufu. Úvod soutěže měla výborný, i když narazila na maličko lehčí soupeře. Ale věřili jsme, že s ní můžeme uhrát dobrý výsledek,“ zhodnotil formu soupeře domácí kapitán David Bednář.

Úvod utkání byl opatrný, bez větších šancí. Hra se odehrávala převážně ve středu pole. Největší vzruch způsobovaly ne úplně bezpečné malé domů, při nichž se museli brankáři mít hodně na pozoru, aby nevyrobili nějakou chybu. Oba celky se snažily vysoko napadat. Ve třicáté páté minutě se taková důslednost vyplatila Ráječku.

Domácí útočník Pořízek dotíral na obránce, který zazmatkoval a poslal míč do vlastní branky. „Všechno otevřel první gól, který si dala Sparta nešťastně sama. To pro nás byla voda na mlýn. Myslím, že pro nás byl tento moment v zápase velmi důležitý a nasměroval nás k vítězství,“ okomentoval branku Bednář.

Olympia Ráječko - Sparta Brno 3:0

Poločas: 1:0. Branky: 35. Michalec (vl.), 69. Bednář (pen.), 80. Bednář. Rozhodčí: Rosa – Pátek, Kulíšek. Diváci: 250.

Olympia Ráječko: Němeček – Maňoušek, Kropáček, Sedlák, Bokůvka (76. Gromský) – Vránek (76. Rek), Zouhar (70. R. Keprt), Souček (70. Lidmila), Bednář, – Pořízek (Horáček), D. Keprt.

Sparta Brno: Bílý – Michalec, Zavadil (72. Kříž), Hodek (57. Bílek), Přichystal (57. Traore), Durek, Loprais, Košut, Demko (56. Pojsl), Mičko, Kvasnička (81. Krejčí).

Druhé dějství začalo jako to první. Obě mužstva se dostávala do šancí sporadicky, o něco častěji byli na míči domácí. Na to zareagoval hostující trenér hned trojím střídáním. Obraz hry se však příliš nezměnil. Další důležitý moment se udál v šedesáté deváté minutě. Domácí útočník Daniel Keprt se prosazoval ve vápně přes hostujícího obránce, po kontaktu odpískal rozhodčí pokutový kop, který málem domácímu kapitánovi lapil hostující brankář Bílý. Míč však nakonec do branky doputoval, a domácí tak vedli o dva góly.

Poté prostřídal také domácí lodivod Radek Buchta, na posledních patnáct minut se na hřiště dostali Gromský, Lidmila, Rek a Radek Keprt. Čerstvé síly pomohly eliminovat závěrečný tlak hostů, který byl ale spíše platonický. Naopak se podruhé v zápase prosadil pěkným lobem Bednář.

Tříbrankový rozdíl tak vydržel až do konce utkání. „Jsem spokojený, jak výsledkově, tak herně. Začíná se to blížit tomu, co chceme hrát. Chtěli jsme také odčinit nepovedený první domácí zápas. První půle byla vyrovnaná, nám hodně pomohla nešťastná vlastní branka hostujícího hráče. Ve druhé půli jsem byl spokojen hlavně po taktické stránce. Pořád je ale na čem pracovat,“ zhodnotil utkání domácí trenér Buchta.

Následující zápas odehraje Olympia v páteční předehrávce pátého kola na hřišti Tatranu Rousínov, který má prozatím bilanci dvě remízy a dvě porážky a patří mu čtrnácté místo v tabulce.

TOMÁŠ SRNSKÝ