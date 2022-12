V tabulce domácích utkání patří Rudici v polovině sezony druhá příčka. Na vlastním hřišti si vyšlápla třeba na vedoucí rezervu Ráječka, kterou porazila jasně 4:1. „Doma si víc věříme, víc nám to jde. Cítíme se jistější, sebevědomější. To nám venku bohužel schází. Doma nám taky pomáhají naši fanoušci, na které nedáme dopustit,“ vyzdvihuje Gromský rudické příznivce.

Naopak v tabulce venkovních duelů je celek z Blanenska poslední. „Venku jsme byli celkově špatní, odevzdaní. Máme mladý mančaft, roli tak možná sehrála i nervozita. V jarní části na tom musíme zapracovat a předvádět vyrovnanější výkony. Chceme hrát dobře doma i venku,“ burcuje zkušený obránce.

Jak je spokojený s bodovým ziskem svého týmu? „Na nováčka není čtrnáct bodů špatné číslo, ale čekali jsme ještě o něco víc. Přáli jsme si uhrát okolo osmnácti bodů, ať máme klidnější jaro. Na druhou stranu jsme si vytvořili pěkný základ,“ myslí si.

Stejně jako na jaře, i na podzim trápila Rudické produktivita. Ve třinácti zápasech nastříleli čtrnáct branek, což je spolu se Slavkovem u Brna nejméně v celé soutěži. „Produktivita nás pořád trápí. Ve spoustě utkání jsme měli velké množství šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. To nás stálo šest až sedm bodů,“ mrzí jedenatřicetiletého kapitána.

Zatímco jiné kluby spoléhají na jednoho či dva kanonýry, u nováčka soutěže se střelecky zapsalo devět hráčů. Nejproduktivnějším z nich je třígólový Michal Kašpárek. „U nás dal gól ten, kdo měl zrovna povedený den nebo větší štěstí,“ směje se Gromský, který v minulosti oblékal dres Jedovnic či Blanska.

V zimě se chce devátý tým A skupiny I. B třídy poohlédnout po posile do útoku. „Na jednu stranu je skvělé, že se nemusíme spoléhat na jednoho střelce, na tu druhou nám ale přece jen scházel tahoun, který by dal o pár gólů víc než ostatní. Záloha i obrana šlapou, útok musíme zlepšit. Už máme něco v jednání, tak uvidíme, jak to dopadne,“ přibližuje.

Teď čeká hráče zimní přestávka. „Přípravu zahájíme v první polovině ledna. V současné době už se s kluky chodíme jen tak provětrat a zablbnout si u fotbálku,“ popisuje hráč, který na podzim zaznamenal jeden gólový zásah.

Čeho chce s týmem dosáhnout na jaře? „Cílem je uhrát co nejvíc bodů a zachránit se v soutěži. Máme mladé mužstvo a I. B třídu chceme hrát stabilně. Doufám tedy, že se nám to podaří a zakončíme sezonu v klidném středu tabulky,“ přeje si.