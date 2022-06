Dodatečný postup. Rájec-Jestřebí si po devíti letech zahraje I. A třídu

Na jaře zahájili stíhací jízdu za lídrem tabulky z Vilémovic, favorita A skupiny I. B třídy už ale nedohnali. Fotbalisté Rájce-Jestřebí zakončili sezonu na druhé příčce, a postup do I. A třídy jim v první chvíli těsně unikl. Nakonec ale dostali nabídku na mimořádný postup, kterou přijali. „S kluky jsme po sezoně řešili, co budeme dělat, když se možnost dodatečného postupu naskytne. Díky tomu, že se nám letos dařilo, jsme se shodli, že ji případně přijmeme. A to se stalo,“ uvedl hrající trenér Jan Pšikal.

Fotbalisté Rájce-Jestřebí (zelenobílé dresy) si v příští sezoně zahrají I. A třídu | Foto: Tomáš Srnský