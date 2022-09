Gólovou přestřelku započal už v osmé minutě domácí celek. Fotbalisté Rájce-Jestřebí brzy vyrovnali, v první půli pak museli dotahovat ještě jednou. Když už se zdálo, že oba týmy půjdou do šaten za stavu 2:2, prosadil se poprvé Trtílek. „První gól jsem dal z penalty, takže ten byl nejjednodušší. Vstřelil jsem ho ale v pětačtyřicáté minutě a navíc jsme díky němu šli do vedení 3:2, takže nám to dost pomohlo,“ popisuje podhrotový hráč.

Pokud si někdo myslel, že na kanonádu z první půle už hráči jen těžkou navážou, byl rychle přesvědčen o opaku. „Spoluhráč Jan Nečas totiž v druhém poločase zvýšil na 4:2 hned po úvodní rozehrávce. Já jsem pak přidal naše poslední dva góly, když už to soupeř otevřel a já šel vlastně dvakrát sám na gólmana,“ pokračuje Trtílek.

Rájecký nováček tak zatím v soutěži baví diváky svými zápasy. Musí si však dát pozor na defenzivu. „Je pravda, že od začátku ročníku máme hodně takových divokých zápasů. Dáváme dost gólů, což je dobře, ale taky jsme jich hodně mohli dostat. Na tom musíme zapracovat, protože ani v Žebětíně to z naší strany nebylo úplně dobré. Hlavně v první půli soupeř chodil do otevřené obrany, o pauze jsme si k tomu museli něco říct. Pak už se to zlepšilo, ale ještě musíme na obraně do budoucna zapracovat,“ nastiňuje Trtílek.

Právě on je se čtyřmi vstřelenými góly nejlepší snajpr klubu v nové sezoně. Střelecky se mu dařilo i loni v nižší soutěži. „Ani bych ale neřekl, že jsem v optimální formě, už jsem měl i lepší období. Spíš je to o tom, že mě trenér teď dává na post podhrotového hráče, odkud se lépe dostávám do šancí. Určitě je ještě co zlepšovat, ale když se mi bude takhle střelecky dařit, tak to bude fajn,“ pochvaluje si.

Devětadvacetiletý ofenzivní hráč má zkušenosti i z vyšších soutěží, v dresu Blanska a Rosic si vyzkoušel i třetí ligu. Před loňskou sezonou už však zamířil do o pár pater níž. „Bylo to především z rodinných důvodů. Narodil se mi syn a do Rosic už to z Rájce byla dálka. Chtěl jsem ušetřit čas i zraněné koleno, které jsem v té době měl špatné. Nelituju toho, jsem rád, že jsem si za Rosice i Blansko zahrál třetí ligu, ale teď už se spíš dívám na rodinu,“ líčí Trtílek.

V minulé sezoně společně se spoluhráči vybojoval pro Rájec-Jestřebí postup. A celku z Blanenska se daří i letos, ve třech utkáních neztratil ani bod, navíc má úctyhodný průměr pěti vstřelených gólů na utkání. „Zatím zůstáváme nohama na zemi. Jsme pořád nováček a navíc nemáme zase tolik hráčů. Někdo se může zranit a bude nás málo, takže jdeme zápas od zápasu. Na tabulku se kouká hezky, ale zatím někam výš nekoukáme,“ zmiňuje autor devětadvaceti třetiligových startů.

Skromnější fotbalové ambice už má i sám Trtílek. Prioritou už je teď totiž pro něj rodina. „Sice devětadvacet let není nějaký vysoký věk, ale čekáme teď druhý přírůstek do rodiny, takže už nějaké velké fotbalové sny nemám. Už když jsem byl v dorostu, tak jsem měl cíl zahrát si třetí ligu, což se mi splnilo, takže jsem spokojený. Mohl jsem si zahrát se super fotbalisty,“ dodává.