Nižší fotbalové soutěže se nehrají. Co na to říkáte?

Chybí mi fotbal, po zhruba desátém kole se zastavily nižší fotbalové soutěže a pauza je fakt již hodně dlouhá.

Ráječko je na po třetině soutěže na pátém místě, jste s ním spokojeni?

Před sezonou bych řekl ano. V Ráječku se událo dost změn, které si musely nějakým způsobem sednout. Bodově jsme pár bodů od špičky tabulky, takže na jaře určitě bude o co hrát.

Nastupujete jako hráč, ale máte i některé trenérské úkoly. Jak to je?

Vzhledem k tomu, že trenér Radek Buchta zároveň hraje profesionální soutěž v Blansku, občas se program utkání kryje a jeho roli od něho přebírám. Snažím se mu s tímto pomoci.

Jak nastavujete v tomto období s trenérem Buchtou přípravu?

V tomto období je to fakt těžké, příprava probíhá individuálně.

Krumvíř je v krajském přeboru na druhém místě, překvapil vás?

Těžko říct, proti Krumvíři jsem hrál poprvé loni za Bohunice a tenkrát jsme u nich zvítězili výraznějším rozdílem. Ale asi vhodně doplnili kádr. Posílil je mimo jiné Luboš Košulič, se kterým jsem hrával v Rakousku.

Má jihomoravský přebor nějakého favorita?

Krajský přebor je hodně vyrovnaná soutěž. Po minulé sezoně jsou největší favorit Bohunice, ale jsou to i Sparta Brno, Ivančice, jmenovaný Krumvíř. Čekám, že nahoru půjdou Boskovice.

Jak jste spokojen s posilou týmu Dominikem Pořízkem?

Dominik do Ráječka dorazil v době, kdy jsme hráli na jednoho středního útočníka. Postupem času jsme změnili rozestavení a hrajeme na dva hroty. Je nejlepší střelec týmu, svoji úlohu plní, ale vzhledem k jeho kvalitě si myslíme, že má ještě navíc.

Petr Šíp má plnit roli hráče, který umí přitvrdit hru?

Petr přišel po pátém kole z Rosic. Je po operaci kolenního vazu, přesto naskočil do utkání zostra a je pro nás určitě posila. Zatím je hostování domluvené do konce roku. Sice nemáme klasického defenzivního záložníka, naše hra je postavená spíš na držení míče. Přijdou však zápasy, kdy takový typ hráče bude potřeba.

Jste tedy spokojení se současným kádrem?

Na cestě jsou dva hráči, snad se to podaří. V záloze chceme být silnější směrem dopředu, posílit kraj a prostor pod útočníky.

Co říkáte na úroveň krajského přeboru?

Krajské přebor hraji krátce, ale myslím, že je kvalitní. Postupně se do něj vrací starší hráči, kteří hráli vyšší soutěže, a jsou přidaná hodnota pro přebor.

Loni na podzim jste odešel do Tatranu Bohunice, pak jste se ocitl v Ráječku. Jaký byl důvod?

Do Bohunic jsem odešel, protože moje vytížení by asi v Blansku nebylo příliš velké. Po předčasném ukončení sezony kvůli pandemii mi v Bohunicích nabídli pokračování smlouvy za jiných podmínek. Pak přišla nabídka jít do Ráječka jako hrající asistent trenéra. Do rozhodnutí vstoupilo i dojíždění, pracuji z domu a je lepší dojíždět pár kilometrů do Ráječka než do Brna.

Sledujete Blansko v druhé lize?

Blansko sleduji, druhá liga je našlapaná a mrzí mě, že se nemůžu zúčastnit utkání jako divák.

Pokud se soutěže rozjedou, na jakém místě by Ráječko mělo skončit?

Věřím, že soutěže se na jaře rozběhnou, bude to asi termínově hodně našlapané a musí se začít asi výrazně dřív. S Ráječkem budeme bojovat o špici tabulky. Pokud máme nyní ztrátu tři body na první místo, byl by alibismus říkat, že chceme skončit do sedmé příčky.

Prošel někdo v Olympii onemocněním Covid-19?

Nevím o tom. Pokud soutěž běžela, nic takového jsme neřešili a ani teď nemáme žádné zprávy, že by někdo byl nakažen.

Jak se v tomto období připravujete po sportovní stránce?

Je to složité, když je vše zavřené. Občas si jdu zaběhat, nebo cvičím doma. Doufám, že po 30. listopadu se již některá sportoviště otevřou a bude větší možnost sportovního vyžití.

Změnily se vaše životní priority po narození dcery?

Narozením dcerky se změnilo úplně vše, obrátila nám v dobrém život naruby. Je pro nás s manželkou Petrou to nejdůležitější na světě.

Hrajete i malý fotbal, futsal. Budete v tom pokračovat?

Malý fotbal hraji za Sadros Boskovice, ale moc jsem toho neodehrál. Často se zápasy kryly s velkým fotbalem. Futsal hrajeme na okresní úrovni, tam je to lepší, neboť soutěž je termínově položená do zimního období. Beru ho jako přípravu, je to jiný pohyb i druh míče a hra je techničtější, což je podle mě ku prospěchu věci.

TOMÁŠ SRNSKÝ