Do čela tabulky střelců se dostal sobotní trefou při vítězství 1:0 s Bohunicemi. O první místo se však momentálně dělí s kuřimským kanonýrem Petrem Svobodou. Vypsali už spoluhráči pro mladého forvarda prémii za triumf? „O tom jsem se s nikým nebavil,“ usmál se Novák a pokračoval: „Kluci mě chválí a podporují, byli by asi za mě rádi, kdyby se to povedlo. Zbývá ale ještě hodně kol a může nás oba předskočit někdo za náma. Je hlavně důležité, abych se nezranil, pak to můžu zvládnout.“