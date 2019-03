Živí ho futsal, v němž patří mezi nejlepší české hráče. S pražskou Slavií mu brzy začne play-off v domácí nejvyšší soutěži. A fotbal tak logicky upozadí. „Samozřejmě je pro mě futsal priorita. V Moravské Slavii jsem domluvený na tom, že odehraji první tři až čtyři kola a potom při play-off se budu plně věnovat futsalu a k fotbalu se vrátím až po konci futsalové sezony,“ vypráví střelec.

V nejstarším brněnském týmu zůstal, přestože se v zimě probíral spoustami nabídek. Kdo by ve svém středu nechtěl šutéra, který jen tak mimochodem dojede k zápasu a sází jeden gól za druhým. „Nešlo o nabídky, které se nedaly odmítnout. Velký zájem o mě měli hlavně ze Startu Brno (aktuálně třetí tým krajského přeboru, který v posledních letech postupuje vždy o soutěž výš - pozn.red.). Mají jasný cíl postoupit. Ale tuto možnost jsem stejně jako ostatní odmítl. V Moravské Slavii jsem spokojený. Líbí se mi, že mi klub vycházejí maximálně vstříct, takže mohu skloubit fotbal s futsalovými povinnostmi. Navíc máme skvělou partu v kabině,“ zmiňuje důvody k setrvání Záruba.

Blížícímu se startu fotbalové sezony v krajských soutěžích zatím nevěnuje velkou pozornost. „Zápasy za Moravskou Slavii odehraji, ale popravdě se na fotbal začnu těšit, až budu mít po futsalové sezoně. Vše bude ve větším klidu. Budu mít víc času, dojedu za rodinou do Brna a potom pěkně na fotbal. Na začátků to bude hektičtější,“ přiznává futsalový reprezentant, který do Brna jezdí pouze o víkendech.

Až se na trávníky vrátí, touží překonat magickou hranici třiceti tref. „V minulých letech jsem dal za sezonu třeba 28 nebo 29 gólů, ale nikdy jsem to nedokázal zaokrouhlit. Teď se mi podařilo za půl sezony dát devatenáct branek, takže těch třicet je reálných. Snad se vše povede,“ usmívá se Záruba.

S Moravskou Slavií prožil nad očekávání zdařilý podzim. Klub, který se v předcházejícím ročníku potácel u dna tabulky krajského přeboru, finišoval první část nového ročníku na šesté pozici se ztrátou pouhých dvou bodů na čtvrtou Spartu Brno. „Před sezonou jsme měli za cíl se zachránit. Podzim nám vyšel až nečekaně dobře. Na jaře je pro nás havní udržet pozice, nikam se teď neženeme,“ přesvědčuje Záruba.

Brněnský tým má podle něj velký potenciál. který ale probudí až v nadcházejících letech. „Klub se má kam posouvat a v horizontu dvou, tří let je reálné pomýšlet i na postup do divize,“ vyhlašuje Záruba.

Zatímco na jihomoravských fotbalových trávnících v tomto ročníku září, ve futsalovém dresu zatím prožívá rozpaky. Sezonu načal v Litoměřících, ale po krachu severočeského klubu se přesunul do pražské Slavie. Sešívání na čtvrté pozici zaostávají za vedoucím triem Chrudim, Svarog Teplice a Sparta Praha. Záruba sice v sešívaném dresu vstřelil jedenáct gólů za stejný počet zápasů, zvyklý je ovšem na ještě větší brankový příděl. „Nemám taková čísla, jaká se ode mě očekávají. Ale věřím, že v play-off si vše sedne a podaří se nám zaskočit tabulkově výš postavené týmy. Náš cíl je postup do finále,“ uzavírá Záruba.