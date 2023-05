Rozdílnější nálada po sobotním utkání krajského přeboru už v obou týmech asi nemohla panovat. Zatímco fotbalisté Bosonoh slavili po velkém obratu proti favoritovi důležitý krok k záchraně, boskovičtí hráči po tvrdém direktu v závěru po delší době přišli o druhou příčku. Brněnský celek totiž proti klubu z Blanenska zvítězil 2:1.

Fotbalisté Bosonoh (v bílém) doma zdolali Boskovice 2:1. | Foto: Petr Nečas

Jako jasný favorit vstupovaly Boskovice do duelu na hřišti Bosonoh. Brněnský tým byl před sobotou poslední, jenže svěřenci kouče Jana Havlíčka svou roli vůbec nepotvrdili. „Takhle hrát nechceme. Předvedli jsme ostudu a ztratili jsme tři body. Kdybychom je měli, tak jsme stále na druhém místě tabulky,“ popsal boskovický lodivod.

Hosté do utkání skvěle vstoupili, už ve druhé minutě šli po gólu Jana Nováka do vedení. Jenže další své šance neproměnili a Bosonohy ve druhé půli předvedly skvělý obrat. „Po změně stran bylo vidět, že chceme víc vyhrát. Boskovice jsou kvalitní mančaft, i to ukazovaly, když jsme přečkali nějaké jejich šance. Ale ke konci zápasu jsme měli větší chuť a zájem o výhru, protože se snažíme zachránit,“ nastínil trenér brněnského celku Jiří Šíma.

Jeho svěřenci nejprve v 59. minutě vyrovnali, když se prosadil Petr Čoupek. Rozhodující trefu si Bosonohy schovaly do nastavení druhé půle, tři body domácím vystřelil Michal Pakosta. „Měli jsme už docela dlouho vyrovnané výsledky, ale dostali jsme třeba gól v závěru a padli jsme 0:1. Teď jsme rádi, že se nám konečně taky podařilo zvítězit a ne jen pořád smolně prohrávat,“ těšilo Šímu.

Na druhé straně panovala úplně opačná nálada. Po dobrém prvním poločasu totiž Boskovice ve druhé půli úplně propadly. „Po prvním poločase jsme měli vyhrávat tak čtyři pět nula. Jenže nejsme schopní proměnit šance, dáme jen jeden gól a po změně stran to od nás byla ostuda. To, co jsme pak předvedli, bylo tak na úrovni okresního přeboru,“ nebral si servítky Havlíček.

Prohra je pro Boskovice o to bolestivější, že pro ně znamená propad ze druhé příčky na třetí. Kuřimi totiž stačila remíza, aby se před klub z Blanenska dostala. „Bosonohy byly pak už všude dřív. Vyhrávaly souboje, měly odražené míče, my jsme nebyli nikde. Je to o nastavení hráčů. Potřebujeme se uklidnit a společně pracovat na tom, že se chceme postupnými kroky vrátit na druhé místo, což je cíl pro zbytek sezony,“ podotkl boskovický stratég.

Pro Bosonohy naopak pohled na tabulku vypadá značně radostněji. Na poslední místo totiž pod sebe stlačily Ivančice, z předposlední příčky navíc ztrácí už jen bod na čtrnácté Ratíškovice. „Naše hra je dobrá. Když se s kýmkoli bavím, tak nechápe, že jsme tak dole, když hrajeme na takové úrovni. Fotbalově na tom špatně nejsme, máme ale problém, že dostáváme rychlé góly a my naopak dáváme hrozně málo branek, neproměňujeme své šance,“ vylíčil domácí kouč.

Sedm kol před koncem sezony se tak brněnský tým vydrápal z nejhoršího. K vytoužené záchraně však potřebuje pokračovat v nastaveném trendu. „Trošku se naše výkony zvedají, je to lepší než na podzim. Tam jsme se hledali, bylo to špatné. Jen se nám trochu naplnila marodka, tak snad se hráči rychle uzdraví a dokážeme ještě párkrát vyhrát, abychom se zachránili. To je náš hlavní cíl,“ dodal Šíma.

Boskovice doufají, že sobotní nečekaná prohra pro ně bude ponaučením do závěru sezony. Na druhé místo totiž ztrácejí jediný bod a potřebují začít pravidelně vítězit. „Chceme jít do zápasů s tím, že máme nějaký herní styl a ten hodláme plnit. Pokud ho nebudeme plnit, tak neporazíme nikoho. O nějaké chuti nebo bojovnosti se ani nemusíme bavit, když si jdu zahrát fotbal, tak to tam musí být,“ předeslal Havlíček.

Bosonohy - Boskovice 2:1

Poločas: 0:1.

Branky: 59. Čoupek, 90. Pakosta - 2. Novák.

Rozhodčí: Kučera - Šmíd, Hanák.

Žluté karty: Šíma, Čoupek, Pakosta - Paděra.

Diváci: 89.