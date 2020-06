Boskovičtí fotbalisté pokračují v přípravě a v týdenním rytmu absolvují přípravné zápasy. Minulý týden si poradili s Rájcem-Jestřebí na jejich hřišti 4:2 a tentokrát si pozvali k další konfrontaci účastníka krajského přeboru pardubického kraje Slovan Moravskou Třebovou.

Fotbalisté Boskovic (červené dresy) porazili v přípravě Moravskou Třebovou. | Foto: Tomáš Srnský

V červeném dresu domácích se objevil ve středu zálohy Ondřej Paděra. „V Blansku jsem minulé pondělí ukončil smlouvu. Dohodli jsme se, že mohu trénovat a hrát zápasy za Boskovice. Administrativně to bude potvrzeno začátkem července, hned jak se otevře přestupové okno. Těším se, že po letech cestování budu zase doma. Jezdil jsem do Břeclavo, Hodonína. Naposledy do Blanska, to bylo za rohem, ale doma je doma. Tady jsem vyrůstal a jsem rád, že si tady zase zahraji. V klubu budu zastávat i funkci koordinátora přípravek a připravovat tréninky pro tyto věkové kategorie,“ okomentoval příchod do klubu Paděra.