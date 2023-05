Výborně vstoupili fotbalisté Sloupu do nadstavby o postup do okresního přeboru, Kořenec v…

Na úvod jara Boskovice smetly Mutěnice 6:1, pak se ale začaly trápit v ofenzivě. Střeleckou smůlu ale rázně utnuly v Ratíškovicích, kde o víkendu zvítězily 4:0. „Probudili se naši ofenzivní hráči, od kterých gólové příspěvky očekáváme. Jsme rádi, že jsme v Ratíškovicích vstřelili čtyři góly, navíc padly po pěkných týmových i individuálních akcích. Byl bych rád, kdyby nás to nakoplo do závěrečných bojů,“ popsal boskovický kouč Jan Havlíček.

Ten mohl být spokojený i s návratem jedné z ofenzivních opor do sestavy. „Pomohlo nám, že se po zranění vrátil Jenda Novák, usnadnil to i hráčům okolo sebe. To je pro nás plus a v neděli chceme hrát ofenzivní fotbal. Jestli se nám to povede, uvidíme na hřišti,“ podotkl Havlíček.

Boskovice stále zůstávají na druhém místě tabulky, bodově se však na ně už dotáhla Kuřim. I proto si z okresního derby plánují odnést všechny tři body. „Musíme k utkání přistoupit zodpovědně, protože Ráječko je teď ve formě, jakou má každé jaro. Proto musíme podat týmový výkon,“ tušil boskovický stratég.

Těžit může druhý celek tabulky i z výborné vzájemné bilance. V posledních čtyřech měřeních sil totiž Boskovice vždy vyhrály, navíc hned třikrát nedovolily Ráječku dát ani gól. „Byl bych rád, kdybychom diktovali tempo hry, jak jsme to zvládli v Ratíškovicích. Od Ráječka nic neočekávám, když hráči splní to, co mají, tak bude vše ostatní jedno. Svému týmu věřím, a když bude hrát tak, jak má, tak nebude záležet na tom, co předvede soupeř,“ dodal Havlíček.

Jarní jízda

Výbornou jarní bilanci mají zatím ráječští fotbalisté. Na podzimní trápení už nechali zapomenout a z pěti utkání nabrali hned třináct bodů. „S jarními výhrami i získanými body jsme spokojení. Kluci teď mají psychiku dobrou, další vítězství by jim ale zase určitě pomohlo. Povzbudilo by je to i vzhledem ke špatné vzájemné bilanci s Boskovicemi,“ připomněl ráječský kouč Jiří Huška.

Jeho svěřenci už poskočili na devátou příčku tabulky a dál pokukují výš, protože ztrácí minimum bodů na lépe postavené celky. „Většinou jsme teď ale hráli s týmy, které jsou okolo nás v tabulce nebo pod námi. Říkal jsem i klukům, že se chci měřit s nejlepšími celky soutěže, kam Boskovice rozhodně patří. Z tohoto pohledu beru utkání prestižně, čeká nás tým, který je v tabulce druhý,“ nastínil Huška.

Už jednou Ráječko na jaře dokázalo, že obavy nemusí mít z nikoho. Na začátku dubna si totiž vyšláplo na líšeňského lídra, který do té doby neztratil na svém hřišti ani bod. Tým s nejlepší jarní formou v Brně vyhrál 2:1. „Očekávám od kluků podobný přístup jako v Líšni, jinak se ale ty zápasy nedají moc porovnávat. Líšeňská rezerva je taková specifická a dominantnější, vyplývá to i z jejího kádru,“ poznamenal ráječský lodivod.

Ten už zároveň tuší, co by od svých hráčů chtěl v neděli na trávníku vidět. „Přál bych si, abychom proti Boskovicím určovali tempo a ráz hry a vládli v držení balonu. Chtěl bych to v každém utkání, ale někdy se musíme přizpůsobit aktuálnímu dění na hřišti. Můj záměr každopádně je se vždy soustředit na sebe a hrát podle toho, co chceme my. Rozhodně se nepřizpůsobovat soupeři,“ doplnil Huška.