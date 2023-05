Fotbalový zápas dvou značně odlišných poločasů nabídlo nedělní okresní derby krajského přeboru mezi Boskovicemi a Ráječkem. Zatímco v první půli na hřišti kralovaly domácí Boskovice, které šly do šaten za stavu 1:0, po změně stran vládlo Ráječko, které dokázalo i vyrovnat. Ve chvíli, kdy se nadechovalo k největšímu náporu, však dostalo druhý gól, na který už zareagovat nestihlo, tři body tak po výhře 2:1 slavili svěřenci kouče Jana Havlíčka.

Boskovičtí fotbalisté (v červeném) porazili v derby Ráječko 2:1. Ilustrační foto. | Foto: Kateřina Boušková

S výbornou vzájemnou bilancí vstupovaly Boskovice do zápasu. Ráječko porazily čtyřikrát v řadě a v první půli vykročily k pátému triumfu, převahu využil ve 29. minutě Miloš Pokorný. „S prvním poločasem panuje spokojenost, tam jsme hráli dobře,“ líbilo se Havlíčkovi.

Ráječko si určitě představovalo lepší start, na jaře totiž zatím vytěžilo třináct bodů z pěti utkání a sebevědomě chtělo vstoupit i do derby. Zlepšení ale přišlo až po změně stran. „V první půli nám scházela odvaha a větší sebevědomí, postrádal jsem i lepší aktivitu a pohyb. Po pauze jsme ale byli jednoznačně lepší, o hodně jsme zlepšili věci, které nám chyběly do poločasu, a Boskovice jsme přehrávali,“ popsal ráječský kouč Jiří Huška.

Jeho svěřenci tlak přetavili ve vyrovnání, když se v 62. minutě trefil Radek Souček. Po vstřelené brance Ráječko ožilo ještě víc, soupeře zmáčklo, jenže rozhodující trefu si přichystal domácí celek. „Vytvořili jsme si tři čtyři stoprocentní šance, proměnili jsme ale jenom jednu. Boskovice už pak neměly žádné vyložené příležitosti, jednou nám ale utekly a místo toho, abychom brejk zastavili, tak necháme jejich hráče dojít až do šestnáctky, kde už to vyřešili dobře,“ mrzelo Hušku.

Na konci rychlé akce stál Jan Minx, jehož gól znamenal pro Boskovice tři body a udržení druhé příčky v tabulce. S druhou půlí ale v domácím kádru nepanovala přílišná spokojenost. „Vstřelili jsme po brejku krásný vítězný gól, ale jinak se nám druhá půle nelíbila, protože jsme byli horším týmem. Ráječko mělo větší držení míče a za stavu 1:1 mohlo druhou brankou zápas překlopit,“ tušil Havlíček.

Po menší herní i střelecké krizi tak Boskovice zvládly vítězně druhé utkání v řadě. Trefy Pokorného a Minxe znamenají, že druhý celek tabulky má už šest hráčů, kteří v sezoně vstřelili pět nebo šest branek. „Kdyby byl Honza Novák zdravý, tak by těch gólů měl víc, asi by byl v top desítce střelců, zranění kolene ho ale zabrzdilo. Podle mě je ale lepší, když máme góly rozložené na víc hráčů, soupeř se pak nemůže soustředit jen na jednoho střelce,“ podotkl domácí stratég.

Naopak pro Ráječko šlo o první jarní porážku. Po herně vyrovnaném utkání s předním celkem krajského přeboru však zůstává pozitivní. „Strašně moc dělá sebevědomí. Pokud furt prohráváte, nedaří se vám a ani nedáváte góly, tak se to na klucích podepíše, tak je to i u větších týmů. Tím, jak jsme ale dobře vstoupili do jara, tak se klukům zvedlo sebevědomí a hraje se jim daleko lehčeji,“ vysvětlil Huška.

Boskovice - Ráječko 2:1

Poločas: 1:0.

Branky: 29. Miloš Pokorný, 71. Minx - 62. Souček.

Rozhodčí: Kučera - Lazar, Jelínek.

Žluté karty: nikdo - Maňoušek, Michna, Bartoš.

Diváci: 260.

Boskovice: Bednář - Stara, Klepáček, Závodný, Novák, Živný (15. Pokorný Miloš (74. Dračka)), Minx, Fadrný (K), Paděra, Hlaváček, Cichra (65. Havelka).

Ráječko: Juran - Souček, Maňoušek (32. Štěpánek (78. Chyla)), Sedlák (K), Lidmila - Pokorný Jan, Zouhar (83. Koňařík), Bartoš, Žáček - Michna (83. Ťoupek), Pokorný Michal.