Přitom v úvodu sezony to vypadalo opravdu všelijak. Po čtyřech utkáních měly Boskovice jen čtyři body, navíc dostaly tvrdý direkt od kunštátského nováčka, kterému podlehly 0:3. „První čtyři kola pro nás byla těžká. Na úvod jsme sice vyhráli v Mutěnicích, ale byl to od nás slabší a pomalý začátek, vypadalo to blbě. Potom jsme se ale rozjeli a přibrzdila nás až zasloužená prohra v Lednici. Už to ale mělo kvalitu,“ pochvaluje si boskovický kouč Jan Havlíček.

Právě Lednice byla jediným soupeřem, který ve zbytku podzimní části našel na celek z Blanenska recept. Ve zbývajících jedenácti utkáních Boskovice hned osmkrát zvítězily. „Udělali jsme změnu v rozestavení, což si myslím, že nám i pomohlo. Hlavně byl jiný přístup hráčů k utkáním. Krajský přebor je kvalitní a když nebudeme hrát na svém maximum, tak v něm nemáme co dělat,“ říká jasně Havlíček.

Druhá příčka s pouhou tříbodovou ztrátou na čelo tak Boskovice předurčuje být v jarní části hlavním konkurentem líšeňské rezervy v boji o postup. Jenže v klubu podobné plány nemají. „Takhle to vůbec neberu. Dlouhodobě pracujeme na určitých věcech, chceme i nadále zapojovat co nejvíc mladých hráčů a nemyslím si, že jsme připravení na postup do divize. To nejsou žádné alibi, ale rozhodně se nestavíme do žádné role favorita,“ podotýká trenér.

A to ani přesto, že jeho svěřenci na podzim dokázali, že umí zvládat důležité zápasy, hned šestkrát zvítězili o jediný gól, líšeňského lídra pak smetli 4:0. „Ukazuje to na sílu mužstva, ale v určitých těsných zápasech jsme měli i štěstí, že nám soupeř v devadesáté minutě nevyrovnal, některé utkání jsme naopak otáčeli. Tým má kvalitu, ale musí hrát na sto procent. Je to o přístupu,“ zmiňuje Havlíček.

Místo postupových ambicí má klub jiné cíle. Především pokračovat v kvalitní práci s mládeží, čímž jsou Boskovice vyhlášené. „Hodláme udržet tým pohromadě a zapojit zase další kluky z dorostu. Už teď jsme na dva zápasy nasadili Vojtu Bohatce, další mladíci s námi trénují a na jaře dostanou šanci další. To je takový náš záměr,“ nastiňuje boskovický lodivod.

A jaké jsou plány na přečkání dlouhé zimní přestávky? „Až do 10. prosince budeme trénovat, pak si dáme volno. Sejdeme se zase někdy na konci ledna a začneme se připravovat,“ dodává Havlíček.