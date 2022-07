Pro Boskovické jsou výsledky a umístění v tabulce samozřejmě důležité, zároveň však mají i jiné priority. „Věřím, že zas můžeme skončit do třetího místa. Hlavně ale pořád chceme hrát se svými odchovanci, opět zapojujeme pár hráčů z mládeže do přípravy. Dlouhodobě hodláme jít touhle cestou,“ popsal Havlíček.

Nový ročník načnou Boskovice na hřišti Mutěnic, v prvních šesti kolech odehrají venku obě okresní derby s Ráječkem a nováčkem z Kunštátu. „Tím, že do krajského přeboru postoupily týmy Kunštátu a Lednice, tak do soutěže přibyli dva kvalitní soupeři. S Kunštátem to pro nás bude další derby, ale vnímám to tak, že je to zápas jako každý jiný. Přijde určitě víc diváků, tak je hlavně důležité, aby viděli dobrý fotbal,“ vylíčil boskovický kouč.

Spokojený může být Havlíček především s tím, že se boskovický kádr téměř vůbec nezměnil, počítat tak i nadále může například s nejlepším střelcem krajského přeboru z minulého ročníku Janem Novákem. „Nikdo neodešel, všichni zůstali. Navíc hráči, co byli zranění, tak se vrátili do plného tréninku, takže máme teď trochu širší tým. Ale právě tihle kluci po zranění jsou naše letní posily,“ uvedl Havlíček.

Minulá sezona byla pro blanenský celek ročníkem dvou tváří. Zatímco podzimní část se vyvedla na výbornou, na jaře se klub spíš trápil. Především právě směrem do ofenzivy. „Když to hodnotím takhle zpětně, tak jsem ale spokojený. Je to třeba brát tak, že všichni naši soupeři jsou silní. I když jsme neměli dobré jaro, tak celkové třetí místo je pořád úspěch,“ zhodnotil Havlíček.

Dojem z jara vylepšil poslední zápas sezony, ve kterém Boskovice vyhrály na hřišti rivala z Ráječka 2:0. Utkání přihlíželo přes čtyři sta diváků. „Fotbal se hraje pro lidi a mrzí mě, že jich do Boskovic na zápasy nechodí víc. Ale zápas v Ráječku byl super, přišlo hodně diváků, vytvořili skvělou atmosféru. A navíc jsme vyhráli, takže super fotbal,“ usmíval se trenér týmu z Blanenska.

Boskovice už v přípravě odehrály zápas s Lipovou, v sobotu je čeká Bystřice nad Pernštejnem. Před začátkem ligy ještě změří síly s Konicemi a nastoupí do úvodního zápasu krajského poháru. „Každý zápas v krajském přeboru je těžký a je jedno, o jakého se jedná soupeře. Proto půjdeme zápas od zápasu. Takhle to budeme praktikovat, takže nehledíme na to, s kým hrajeme dřív a s kým později,“ uzavřel Havlíček.

Podzimní zápasy Boskovic



1.kolo Mutěnice - FC Boskovice

2.kolo FC Boskovice - Kuřim

3.kolo FC Boskovice - Rousínov

4.kolo Kunštát - FC Boskovice

5.kolo FC Boskovice - Ratíškovice

6.kolo Ráječko - FC Boskovice

7.kolo FC Boskovice - Bosonohy

8.kolo FC Boskovice - Líšeň B

9.kolo MS Brno - FC Boskovice

10.kolo FC Boskovice - Krumvíř

11.kolo Sparta Brno - FC Boskovice

12.kolo FC Boskovice - Ivančice

13.kolo Lednice - FC Boskovice

14.kolo FC Boskovice - Bystrc

15.kolo Svratka Brno - FC Boskovice

Podzim začíná o víkendu 13. - 14.8.