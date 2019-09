Po šesti gólech Moravskému Krumlovu nasázely Boskovice pět poslední Moravské Slavii Brno. Mužstvo nastoupilo v trochu pozměněné sestavě, šanci dostali mladí domácí odchovanci. Od začátku hráli Vojtěch Cichra, Jan Havelka a Štěpán Alexa, v průběhu zápasu se na trávník dostali Miloš Pokorný, Adam Skácel a Vladimír Petrů.

První šanci zápasu si překvapivě vypracovali hosté, ale zakončující útočník neměl dostatek klidu a štěstí a proti sobě navíc dobře postaveného brankáře Jindřicha Bednáře. Tohle varování vzali Boskovičtí vážně a už do přestávky zápas třemi brankami prakticky rozhodli. Do druhého poločasu nenastoupil hrající trenér Jan Havlíček, kterého vystřídal mladík Pokorný. Převaha domácích se ještě zvýšila, i když ji vyjádřili už jen dvěma góly.



Olympii skolil v Bosonohách nestárnoucí pětačtyřicetiletý exreprezentant Richard Dostálek, autor tří branek. Hosté zápas rozehráli dobře a Danem Keprtem šli do vedení. Bohužel brzy a v rozmezí pouhých dvou minut domácí skóre otočili. V 18. minutě Dostálek vyrovnal a už o minutu se trefil Pavel Dohnal. Druhým klíčovým úsekem byl začátek druhé půle. V 50. minutě proměnil Dostálek pokutový kop a po čtvrthodince přišly další dva slepené góly. Zápas se pak už jen dohrával.

FC Boskovice - SK Moravská Slavia 5:0

Poločas 3:0. Branky: 17. Preč, 28. Havlíček, 33. Cichra, 52. Alexa, 75. Novák. Rozhodčí: Machorek – Smekal, Šenkýř. ŽK: Axamit (MS). Diváků: 175.

Boskovice: Bednář – Martínek, Fadrný, Daněk, Stara (75. Petrů) - Havelka, Alexa (63. Skácel), Novák, Preč, Cichra – Havlíček (46. Pokorný). Trenér: Jan Havlíček.



SK FK Bosonohy – SK Olympia Ráječko 5:1

Poločas: 2:1. Branky: 18., 50. a 67. Dostálek, 19. Dohnal, 64. Bábela – 11. D. Keprt. Rozhodčí: Weiss – Šustr, Junek. ŽK: Dostálek Bos.). Diváků: 150.

Ráječko: Němeček – Gromský, Bokůvka (76. Souček), Müller, Vránek – Sedláček - R. Keprt (83. Pernica), Voda (89. Bartoš), Horáček, Lidmila (60. Zouhar) – D. Keprt. Trenér: Martin Maša.