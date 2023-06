O vítězství v krajském přeboru a postupu do divize už hráči líšeňského béčka rozhodli minulý týden, i tak ale ani v posledním kole nic nevypustili. S vlastními fanoušky se rozloučili výhrou 2:1 nad Boskovicemi, které i přes porážku mají jistotu, že sezonu zakončí na třetím místě.

Boskovičtí fotbalisté (v zeleném) si v zápasu s líšeňským béčkem vytvořili několik zajímavých šancí, proměnili však jen jednu a padli 1:2. | Video: Jakub Tručka

Už po páteční definitivě postupu si mladý líšeňský tým užil první oslavy, do duelu s celkem z Blanenska i proto naskočila kombinovaná sestava. I ta ale utkání zvládla a mohla slavit znovu, tentokrát s domácími příznivci. „Nastoupili jsme v takové slátané sestavě, ale soupeř to měl podobné. Nakonec ale i přesto, že se hrálo na umělém povrchu, tak to byl docela pěkný a otevřený fotbal, klidně mohlo padnout i víc branek. Výhra 2:1 je ale dobrá,“ hodnotil líšeňský kouč Michal Kugler.

Pro jeho svěřence představovaly Boskovice ideálního soupeře na závěr. Utkaly se totiž dva přední celky krajského přeboru a hrál se zajímavý a pohledný fotbal. „Mně se utkání strašně líbilo z obou stran, potkali se dva soupeři, kteří chtěli hrát fotbal, a byl to takový uvolněný zápas,“ popsal boskovický trenér Jan Havlíček.

Všechny tři góly padly už v první půli. Nejprve se v šestnácté a třiatřicáté minutě dvakrát prosadil domácí Ondřej Horký, následně snížil boskovický Jakub Kazda. „Máme bohužel problém dát gól. Myslím si, že jsme i měli víc šancí než Líšeň, ale domácí dali dva góly, my jeden. Proměňování příležitostí nás trápí celou sezonu, je to náš problém, na kterém musíme zapracovat. Hráči do sebe v zakončení musí dostat víc klidu,“ podotkl Havlíček.

Přestože Boskovice měly šance a především v úvodech obou poločasů dokázaly svého soupeře přehrát, radovala se z výhry Líšeň, která tak sezonu zakončila s dvaceti vítězstvími a jen čtyřmi porážkami. „Boskovice ukázaly svoji kvalitu, mají velice dobrý tým. Kvůli absencím to bylo i trochu vabank, asi ani jeden z trenérů netušil, jak se utkání bude vyvíjet. Takticky jsme se připravili, a i přestože jsme nastoupili s pár odlišnými kluky, tak organizace hry zůstala stejná,“ těšilo Kuglera.

OBRAZEM: Dvanáct gólů a dva hattricky. Doubravice v přestřelce zdolala Drnovice

Mladá líšeňská rezerva tak naplno splnila předsezonní ambice a od příštího ročníku si vůbec poprvé v historii zahraje divizi. „Předseda Karel Hladiš chtěl, abychom postoupili, tak jsme to dokázali. Krajský přebor je ale hodně těžká soutěž, soupeři byli opravdu dobří. Líbí se mi, jak to dělají třeba právě v Boskovicích nebo v Kunštátě, Kuřim má zajímavý tým, s mladými hráči zase výborně pracuje Svratka. Bylo potřeba si soutěž pořádně nastudovat a jít zápas od zápasu,“ doplnil domácí stratég.

Boskovice i přes závěrečnou prohru obhájily třetí příčku z loňského ročníku. Po podzimu sice přezimovaly na druhé pozici, výborné jarní formě Kuřimi ale nedokázaly konkurovat. „Nechtěli jsme poslední utkání v sezoně prohrát, šli jsem do něj s tím, že chceme vítězství. Podle mě to ale od nás bylo super, měli jsme v sestavě i dva kluky, kteří ještě i příští rok věkově budou dorostenci. Z toho je vidět, že máme v Boskovicích na čem stavět, celý tým předvedl dobrý výkon,“ dodal Havlíček.

Líšeň B - Boskovice 2:1

Poločas: 2:1.

Branky: 16. a 33. Horký - 39. Kazda.

Rozhodčí: Bodeček - Chabiča, Vašík.

Žluté karty: Rudyk, Daněk, Zvejška - Stara.

Diváci: 100.