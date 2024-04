Opět se ukázalo, že popularita fotbalu na Blanensku v poslední době roste. Na okresní derby mezi domácími Boskovicemi a Ráječkem dorazilo 345 diváků, kteří viděli pořádné drama. Souboj druhého a čtvrtého týmu tabulky přinesl rozuzlení až v devadesáté minutě, do které si Boskovice schovaly rozhodující trefu a zvítězily 2:1. „Jestli chceme pořád prohánět Kuřim, tak jsme potřebovali vyhrát,“ řekl boskovický kouč Jan Havlíček.

Boskovičtí fotbalisté (v červeném) v okresním derby zdolali Ráječko 2:1. Ilustrační foto. | Foto: Nikol Škvareninová

Nedávné derby Ráječka a Kunštátu přineslo šest branek, Olympia zvítězila 4:2. Tentokrát v souboji dvou týmů z Blanenska diváci viděli dramatičtější zápletku, ve které Olympia stála na straně poražených. „Zápas se bohužel nepovedl tak, jak bychom chtěli. Bylo to velmi fyzicky náročné z důvodů velkého hřiště a kvality soupeře, který nehodlal doma ztratit body,“ podotkl pro klubový web ráječkovský záložník Lukáš Žáček.

Vstup do utkání měli lepší domácí, z úvodní branky se ale radovali hosté. Ti šli do vedení po první střele na branku, gólově se prosadil David Bartoš. „Soupeř byl prvních dvacet minut aktivnější a převážně ze standardních situací si vytvářel nebezpečné situace. Po našem gólu se ale obraz hry otočil, začali jsme mít míč víc pod kontrolou, ale k šancím jsme se nedostávali,“ rekapituloval ráječkovský hrající asistent trenéra Michal Zouhar.

Obdržený gól Boskovice rozhodil, najednou už se jen složitě propracovávaly k příležitostem. A první půle ubíhala. „V úvodu jsme měli docela dost šancí, jenže jsme je neproměnili. Vždy nám chyběla kvalita nebo nám v nejdůležitější chvíli odskočil balon. Místo toho tak šel do vedení soupeř a začali jsme být nervózní,“ nebyl spokojený Havlíček.

Jenže domácí v závěru úvodního poločasu vytáhli svou velkou zbraň. Ve 44. minutě vyrovnal po rohovém kopu Jiří Fadrný. „Gól nás hodně nakopl. Řekli jsme si v kabině, že utkání prostě zlomíme a je jedno, kdy dáme rozhodující branku,“ popsal boskovický lodivod.

Úvod nové éry Zbrojovky: Stále bez fanoušků, kapitán se trápí. Zábranský chyběl

Po změně stran šancí ubylo, utkání tak směřovalo k remíze. Jenže Boskovice měly v zásobě závěrečný direkt. Opět se prosadily po rohu, v devadesáté minutě rozhodl Robert Klepáček. „Připravujeme si standardní situace každý týden. Víme, jak je chceme zahrávat, chystáme si to i podle soupeře. Moc hezký fotbal to pro oko diváka nebyl, ale pro nás jsou to vzhledem k vývoji v tabulce důležité tři body,“ ulevilo se Havlíčkovi.

Po prohře se Spartou Brno 0:1 tak Ráječko nezvládlo druhý těsný šlágr v řadě a najednou na elitní trojku ztrácí šest bodů. „Bohužel máme dost zraněných kluků, které jsme radši nenasadili. Máme co zlepšovat, v tréninku se zaměříme na to, abychom se poučili z chyb a v příštích zápasech je neopakovali,“ předeslal Žáček.

O budoucnost Zbrojovky Brno není třeba mít žádné obavy, ujišťuje Bartoněk

Boskovice díky výhře zůstávají v závěsu za Kuřimí. Osm kol před koncem na ni z druhé příčky ztrácí tři body. „Víme, že musíme bojovat až do konce. I když to nepůjde fotbalově, tak to prostě musíme urvat. Čekají nás nyní do konce týdne ještě dva zápasy, které podle mě ukáží, jak se zbytek sezony vyvine,“ nastínil boskovický stratég.

Ve vloženém středečním kole míří oba celky z Blanenska na hřiště nováčků, Ráječko se představí v Rajhradicích, Boskovice zavítají do Pohořelic. „Tlačí se na nás Sparta Brno, která má také svou kvalitu. Ještě to nemusí být jen o nás a o Kuřimi. Soutěž je hrozně vyrovnaná, ale musím říct, že Kuřim je favorit na postup. S jejím kádrem by byla ostuda, kdyby to nezvládla,“ doplnil Havlíček.