Klopýtnutí, které může Boskovice hodně mrzet. Jenže kunštátští fotbalisté opět ukázali, že aktuálně mají výbornou fazonu. V okresním derby obrali i druhý tým tabulky krajského přeboru, výborná návštěva 410 diváků viděla remízu 1:1. Pro Boskovice tak jde o citelnou ztrátu v souboji o postup s Kuřimí, která má aktuálně na čele pětibodový náskok. „Remíza utkání svědčí,“ uznal boskovický trenér Jan Havlíček.

Boskovičtí fotbalisté (v červeném) v okresním derby remizovali s Kunštátem 1:1. Ilustrační foto. | Foto: Petr Nečas

Kunštát v posledních týdnech podává jeden skvělý výkon za druhým. Nejprve třikrát v řadě zvítězil venku, pak si doma vyšlápl na Spartu Brno. A v sobotu obral Boskovice. „Nevyhýbají se nám vážnější zranění, dva hráče už máme mimo hru do konce sezony. Zbytek týmu si ale poslední období užívá, za poslední dva roky v krajském přeboru zažíváme druhé nejlepší období,“ radoval se kunštátský kouč Vladan Horák.

Už dopředu tak Boskovice věděly, že je v domácím derby nečeká vůbec nic lehkého. S rozjetým soupeřem si však nedokázaly poradit a braly jen bod. „Pro nás je to ztráta dvou bodů. Měli jsme šance, abychom utkání překlopili na naši stranu, ale musím uznat, že Kunštát na tom byl stejně. Hrálo se ofenzivně, šance byly na obou stranách. Ještě tam mohlo být více fotbalovosti, aby si fanoušci přišli na své, ale bylo to dobré,“ hodnotil utkání Havlíček.

Derby si nenechalo ujít více než čtyři sta diváků, kteří viděli první gól ve čtrnácté minutě. Skóre otevřel domácí Lukáš Sychra, Kunštát ale těsně před koncem první půle díky trefě Lukáše Málka vyrovnal.

Další gól už nepadl, fanoušci se však ve druhé půli rozhodně nenudili. „Pro nás je to určitě cenná remíza, těší mě ale i to, že jsme Boskovicím byli vyrovnaným soupeřem. Líbilo se mi, že za stavu 1:1 byl druhý poločas na obě strany zcela otevřený, mohli jsme vyhrát my i domácí,“ podotkl Horák.

Jeho svěřencům bod stačil k udržení čtvrté příčky, na kterou se díky povedené šňůře výsledků vyškrabali. „Stálicemi a oporami v sestavě jsou brankář Ivo Loukota a střelec Tomáš Bělehrádek. Navíc se nám na jaře perfektně podařilo oživit hru dvojicí Tomáš Adámek a Lukáš Málek, tým si prostě sedl. Dokážeme dobře bránit a zároveň si vytvořit velké množství šancí,“ nastínil kunštátský lodivod.

Řezníček v derby přerušil půst. Půl roku bez gólu? Všichni se po mě vozili, řekl

I Boskovice před sobotu táhly sérii vítězných utkání, první klopýtnutí po měsíci pro ně však hned znamená komplikaci. Kuřim totiž dál kosí své soupeře, v sobotu doma rozstřílela Ratíškovice 6:1 a opět navýšila svůj náskok na čele. Boskovičtí navíc řeší ještě jeden problém. „Máme extrémně hodně zraněných hráčů. Nechci se na to vymlouvat, ale je to pro nás citelná ztráta,“ vysvětlil Havlíček.

Rozhodnuto však ještě pět kol před koncem sezony není o ničem. Boskovice i Kuřim totiž čekají náročné duely i vzájemný zápas, poslední fázi sezony celek z Blanenska načne utkáním v posledních Mutěnicích. „Těším se na závěrečné zápasy. Musíme se zase zvednout a jet do Mutěnic vyhrát. Ani tam to ale nebude nic jednoduchého, takže musíme nastoupit do utkání s pokorou, rozhodně nemůžeme mít nosy nahoru. Je třeba dovést tři body a uvidíme, co bude dál,“ předeslal boskovický stratég.

Ivančický Štěrba slavil v Brně. Postup na MS před nejbližšími? Splněný sen, říká

Svůj cíl má před posledními pěti zápasy i Kunštát, kterému aktuálně se ziskem 42 bodů patří čtvrtá příčka. „Určitě chceme skončit v tabulce co nejvýš, zároveň se všichni díváme na to, že jsme v loňské sezoně získali 47 bodů. Naším smělým cílem je tuto metu překonat, což by byl historický úspěch Kunštátu,“ doplnil Horák.