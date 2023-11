Podzimní část zakončily Boskovice se 34 body.Zdroj: Petr Nečas

POSUN VZHŮRU. Na úvodní těžkou prohru Boskovice dokázaly ihned zareagovat, když doma zdolaly Rousínov. Následně pravidelně střídaly vítězství s remízami a postupně šplhaly tabulkou. „Chceme hrát co nejvýš, to je náš hlavní cíl. Uvidíme, jak to půjde, ale myslím, že tým na to má kvalitu, přece jen se v Boskovicích každý rok bojuje o přední příčky. Hlavní předností je sehranost, kluci už jsou spolu dlouho a zvykli si na sebe,“ hodnotil po vysoké výhře 8:2 nad Lednicí Stříž.