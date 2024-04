Podle postavení v tabulce mělo jít o jasnou záležitost. Jenže boskovičtí fotbalisté svým příznivcům podruhé v řadě připravili neradostné překvapení. Po prohře 2:4 s Rajhradicemi totiž v sobotu remizovali 0:0 s Bosonohami, kterým patří až čtrnáctá příčka krajského přeboru. „Chybí nám produktivita, strašně se nadřeme na gól. V naší hře není taková lehkost, kterou jsme měli na podzim,“ porovnal boskovický kouč Jan Havlíček.

Boskovičtí fotbalisté (v červeném) v sobotu překvapivě jen remizovali s Bosonohami. | Foto: Petr Nečas

Celek z Blanenska má tak za sebou dva naprosto odlišné víkendy. Před týdnem si zastřílel v Lednici, na jejímž hřišti vyhrál 8:1, Bosonohám doma nedal ani gól. „V Lednici to bylo takové uvolněné utkání, hlavní ale bylo, že soupeř s námi chtěl hrát fotbal. Naopak Bosonohy nebo Rajhradice k nám přijely bránit a spoléhaly se na brejky. Je škoda, že nedáme šance, které si vytvoříme v první půli, pak už je to takové nervózní,“ podotkl Havlíček.

Bosonohám v sobotu vyšla na jedničku stanovená taktika. Na hřišti druhého celku tabulky se nikam nehnaly, domácí na jejich defenzivu nenašli recept. „Boskovice mají dobré mužstvo a velice kvalitní hráče. Proto jsme hráli v hlubokém bloku a zavřeli kraje hřiště, kde soupeř disponoval velice rychlými hráči,“ objasnil lodivod brněnského týmu Jan Šíma.

VIDEO: Rozjeté Ráječko otočilo duel v Mutěnicích. Na jaře pětkrát vyhrálo

Výsledkem byla druhá domácí ztráta Boskovic v řadě. S Rajhradicemi dokonce prohrály 2:4, s Bosonohami hrály bez branek a vedoucí Kuřim jim odskočila na tři body. „Nejsme schopní si poradit s obranným blokem soupeře. Vytváříme si málo střeleckých příležitostí, ofenzivní hráči nejsou tolik produktivní,“ popsal Havlíček.

Bod je naopak nesmírně cenný pro Bosonohy, které mají na jaře dobrou formu. Z posledních čtyř utkání prohrály jediné, na poslední Lednici mají sedmibodový náskok. A mohlo být ještě lépe. „Boskovice měly nějaké šance, ale největší jsme si vypracovali my, když jsme šli sami na brankáře. Domácí měli tak sedmdesát procent držení míče, ale to bylo taktikou, kterou jsme zvolili,“ doplnil Šíma.

Procházka si vysloužil novou smlouvu s UFC. Do nižší váhy by šel po zisku titulu

Jeho svěřence čeká v sobotu domácí utkání s Pohořelicemi, Boskovice ve stejný den míří na hřiště desátých Ratíškovic. „Může se stát, že přijedeme do Ratíškovic a soupeř bude zalezlý. Je třeba si s tím ale poradit, nemůžeme jen říkat, že to nejde. Musíme se prostě naučit hrát do zavřené obrany,“ poznamenal boskovický stratég.