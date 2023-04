Ani extrémně deštivé počasí nezastavilo první jarní derby krajského přeboru na Blanensku. Fotbalisté Boskovic a Kunštátu se jen přesunuli na umělou trávu, na které si rozdělili body za bezbrankovou remízu. „Zasloužený výsledek,“ shodli se oba trenéři.

Boskovičtí fotbalisté (v červeném) si po bezbrankové remíze rozdělili v derby body s Kunštátem. | Foto: Petr Nečas

Boskovice vstupovaly do utkání jako mírný favorit, stále totiž drží druhou pozici v tabulce. Po prohře v Rousínově 1:2 však tři body nevydolovaly ani proti Kunštátu. „Máme problém v zakončení, těžko se dostáváme do koncovky a chybí nám lehkost. Pracujeme na tom, ale zatím se zlepšení v zápasech neobjevuje,“ popsal boskovický kouč Jan Havlíček.

Jeho svěřenci v sobotu narazili na výborně připravený kunštátský tým, který ze hry hrozil možná i víc než domácí. „Remízu hodnotíme kladně, celkově jsme se se zápasem na umělém trávníku vypořádali velice dobře. Hráli jsme velice organizovaně a týmově, možná jsme i měli blíž ke vstřelení gólu ze hry, Boskovice byly nebezpečné ze standardek,“ hodnotil kunštátský lodivod Vladan Horák.

I proto se hosté postupně osmělovali a hodlali si z derby odnést nesmírně cennou výhru. Zastavila je ale zranění dvou důležitých členů kádru. „Po prvním poločase jsme si na zlomení zápasu docela i věřili, hru jsme ještě oživili příchodem Tomáše Prokeše a Marka Psoty. Bohužel ale pasáž, kdy jsme se nadechovali k závěrečnému tlaku, se přerušila zraněním Tomáše Graciase a Marka Štencla, v důsledku toho jsme museli trošku přeskupit řady,“ nastínil Horák.

Boskovice tak s Kunštátem ztratily body i podruhé v sezoně, na podzim s nováčkem prohrály 0:3. „Nebyli jsme to my, hráči byli nervózní, což teda nevím proč. Beru to tak, že jsme ztratili body jak v Rousínově, tak i doma s Kunštátem. Každý protivník je svým způsobem kvalitní, ale tyto dva soupeře jsme měli porazit,“ tušil Havlíček.

Druhý tým tabulky sice nedávno přejel doma Mutěnice 6:1, jinak se ale trápí v zakončení, v ostatních čtyřech jarních zápasech dal jen dva góly. „Věděli jsme, jak se chceme dostávat do kunštátské obrany, ale prostě se nám nedařilo. Hráči, kteří by nás měli táhnout, teď bohužel hledají formu. Byl bych rád, kdyby ji našli co nejrychleji a mohli jsme se vrátit k našemu normálnímu stylu hry,“ podotkl domácí stratég.

Spokojenější tak z utkání odcházel Kunštát, který dál drží páté místo s dvoubodovou ztrátou na třetí Kuřim. Nováčka navíc opět dorazila podpořit početná skupina příznivců. „Jen to potvrzuje, že Kunštát fotbalem hodně žije. Cítili jsme podporu diváků, kteří nás přijeli podpořit i do Boskovic, a vážíme si jí,“ ocenil Horák.

I v nepříznivém počasí se tak na derby přišlo podívat skvělých 240 diváků, kterým chyběla jen radost ze vstřelených gólů. „Návštěva mě potěšila, ale myslím si, že hráči moc divákům neukázali, což je škoda. Taková kulisa si zasloužila, aby viděla pořádný fotbal a místo 0:0 to skončilo třeba 5:5. Lidi chodí na zápasy, aby viděli góly,“ dodal Havlíček.

Boskovice - Kunštát 0:0

Rozhodčí: Hegedus - Martinkovič, Srna.

Žluté karty: Závodný, Stara, Klepáček, Novák - Lick.

Diváci: 240.