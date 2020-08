„Jsem rád, že se nám povedlo vyhrát, ale musím říct, že jsme měli štěstí. Mutěnice jsou velmi dobře organizovaný tým, tři zápasy před námi nedostaly gól,“ uvedl trenér družstva Jan Havlíček.

Duel dvou celků s ambicemi pohybovat se v horních patrech tabulky nabídl vyrovnaný zápas, v němž si oba celky vytvořily několik tutových šancí. Hosté byli nejblíž dvěma brankám v situacích, kdy za gólmana Bednáře vykopávali míč z čáry Fadrný a Dračka. Domácí dokázali jednu šanci využít, když se v 52. minutě prosadil Jan Novák. „Můžeme hrát líp, ale za čtyři kola jsme vybojovali deset bodů. Kluci hrají dobře a dávají góly. Musíme se ale dál připravovat na každý týden zvlášť a hodláme se držet v první pětce,“ poznamenal Havlíček, jenž i v této sezoně hodlá kromě trénování vypomoci svému družstvu také na hřišti.

V těchto dnech laboruje se svalovým zraněním, ale v budoucnu chce svému týmu nadále pomoct i na hřišti. „Budu chodit dvacet nebo třicet minut na hřiště, až se z toho zranění dostanu. Ještě příští týden nejspíš do zápasu nenaskočím. Rád hraju, ale když nebudu potřeba, radši si to budu řídit z lavičky. Jinak hraní směřuju spíš do B týmu,“ poznamenal osmatřicetiletý kormidelník boskovického celku.

Jeho svěřenci v příštím kole míří do Brna na hřiště Moravské Slavie, které patří po čtyřech kolech se ziskem čtyř bodů jedenáctá pozice tabulky nejvyšší krajské soutěže.

Boskovice - Mutěnice 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 52. Novák. Rozhodčí: Budovič Smekal, Brezáni. Žluté karty: Paděra, Němec Novotný, Svoboda.

Boskovice: Bednář Preč, Müller, Závodný (90+1. Černý), Dračka, Hlaváček, Fadrný (K), Paděra, Minx (73. Pokorný), Němec (86. Cichra), Novák (81. Stara).