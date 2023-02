Odchovanci už nyní tvoří drtivou část boskovického kádru a další do A týmu jen přibydou. Celek z Blanenska totiž v zimě zatím na přestupovém trhu nebyl vůbec aktivní, mužstvo doplnil ze svých řad. „Nikdo neodešel, ani nepřišel. Opět jsme tým doplnili mladými hráči, jedná se o kluky, kteří buď věkově přerostli dorost nebo by v něm ještě rok mohli hrát,“ popsal boskovický kouč Jan Havlíček.

Přestože podle pohledu na tabulku by v druhé části ročníku měly Boskovice být hlavním konkurentem líšeňského béčka v boji o postup, Havlíček podobnou roli odmítá. „Jdeme do jara s cílem plně zapojit další mladé hráče do kádru. Co se týká kvality mužstva, tak nemůžeme konkurovat líšeňské rezervě, to je jasně daný aspirant na postup. My se budeme věnovat dalšímu rozvoji odchovanců, což nás může zase posunout,“ nastínil.

Zlepšit herní projev

Na podzim se Boskovice skvěle rozjely od poloviny září, od které prohrály jediné utkání. Přesto však jejich trenér nebyl s některými výkony příliš spokojený a čas do startu jarní části hodlá využít ke zlepšení. „Příprava bude taková všeobecná, ale chceme zlepšit herní projev, který se nám v některých podzimních utkáních příliš nelíbil,“ přiznal stratég.

Protože aktuálně druhý tým krajského přeboru společně trénoval až téměř do poloviny prosince, sešel se v novém roce až v druhé půli ledna. A zatím odehrál jediné utkání. „Na konci ledna jsme v přípravném utkání porazili 7:2 vyškovské béčko. Další dva přípraváky jsme ale zrušili, nastartujeme to zase až 18. února duelem proti Žďáru nad Sázavou. To pro nás bude takový opětovný úvodní zápas,“ doplnil Havlíček.