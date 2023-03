Hned několik mladých nadějí od zimy trénuje s boskovickým A týmem. Do mužstva zapadli na jedničku. „S novými mladíky jsem hodně spokojený. Určitě s námi pojedou už do Bystrce, budou připravení na lavičce. Do základní sestavy hned v prvním utkání ale asi nenaskočí,“ popsal Havlíček.