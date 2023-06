Na jaře už to ale celku z Blanenska začalo víc váznout. Ofenzivně laděný tým dal šest gólů Mutěnicím, pět Ivančicím a čtyři Ratíškovicím, v dalších utkáních se ale paradoxně trápil právě v útoku. „Jaro se nám výsledkově ani herně prostě nepovedlo. Dali jsme si v zimě takový cíl, že chceme skončit druzí s co největším počtem bodů, získali jsme jich už ale v uvozovkách jen jedenadvacet. Musíme si tedy přiznat, že jsme cíl nesplnili, skončili jsme třetí,“ hodnotí Havlíček.

Před Boskovice se protlačila rozjetá Kuřim, i třetí příčku svěřenci trenéra Havlíčka dlouho neměli jistou, nakonec ji udrželi o bod před Spartou a Bystrcí. „Musíme i třetí místo brát a zároveň se z toho poučit, abychom do příští sezony vykročili s myšlenkou, že nestačí, když se nám povede jen podzim. Potřebujeme zůstat konzistentní po celou sezonu,“ tuší stratég.

Ten opět může být spokojený se zařazením dalších mladíků do kádru. Už v zimní přípravě se k A týmu zapojilo pár dorostenců, někteří z nich naskočili i do zápasů nejvyšší krajské soutěže. „Zapojení mladíků se povedlo, především teda do tréninkového procesu. Je třeba i říct, že dorazových starších dorostenců máme míň, ale zapojovali jsme i ještě mladší hráče. Jsou u nás kluci, kteří mají kvalitu a jsou pro nás příslibem do budoucna,“ těší Havlíčka.

Sehraný boskovický tým by tak i v příští sezoně měl útočit na přední pozice. A možná by mohl atakovat i tu nejvyšší. „Máme mladý a perspektivní kádr, jen je potřeba, aby hráči chtěli na sobě dál pracovat. Je důležité, abychom se scházeli v hojném počtu na trénink a zároveň do přípravy i zápasů chodili s chutí. Pak můžeme příští rok skončit i první,“ usmívá se boskovický lodivod.