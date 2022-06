Zhoršená jarní forma sice odvlála postupové sny, i druhou příčku by ale Boskovičtí ocenili. „Nevím, jak moc přemýšlí nad postavením v tabulce hráči, ale já na to myslím dost. V mužském fotbale se hodnotí především výsledky, takže chceme skončit na co nejlepším místě. Poslední dobou se nám moc nedaří, ale třeba se to v zápase proti Kuřimi zlomí,“ zhodnotil Havlíček.

Zatímco Boskovice se v závěru sezony spíš trápí, Kuřim z posledních pěti zápasů zvítězila čtyřikrát. A přestože by Kuřimským k definitivní jistotě druhého místa stačila ze vzájemného zápasu remíza, neplánují žádnou vyčkávací taktiku. „Chceme i v Boskovicích předvést stejný fotbal, o který se snažíme celou sezonu. To znamená hrát útočným stylem, který je nám vlastní. Věříme, že nám to přinese výsledek, který nám zajistí druhé místo,“ popsal sportovní manažer Kuřimi Libor Kučera.

Zajímavý bude vzájemný zápas i z toho pohledu, že se oba celky v poslední době prezentují odlišnými herními styly. Zatímco Kuřim vyznává ofenzivní styl, Boskovice mají druhou nejlepší obranu v soutěži. Střílení branek však svěřencům trenéra Havlíčka dělá problémy. „Když jsem hrál aktivně fotbal, tak jsem vždy působil na ofenzivních postech. Takže mým cílem je dávat co nejvíce gólů. Jenže my s tím máme problémy, máme jediného střelce, kterým je Jan Novák. Vypracujeme si v zápasech dost šancí, ale dáme jenom jeden gól a pak se strachujeme o výsledek,“ postěžoval si Havlíček.

Boskovice navíc v závěru sezony trápí i početná marodka, šanci tak dostávají mladší hráči. „Potřebujeme je rozehrát, aby byli do budoucna připravení na krajský přebor. Z jarní části u mě však převládá mírné zklamání. Pro nás byl dobrý především podzim, teď se trochu trápíme,“ uznal Havlíček.

I přes zhoršenou formu soupeře se však Kuřimští za favority nepovažují. „Osobně vnímám Boskovice jako jedno z nejlepších mužstev v soutěži. Mají stabilizovaný herní projev, takže očekávám, že i ve vzájemném zápase budou hrát svým stylem na rychlé protiútoky,“ předpověděl Kučera.

Přestože chybí odehrát ještě dva zápasy, Kuřimští považují už nyní sezonu za povedenou. „Vše nám vyšlo nad očekávání. Měli jsme trochu skromnější ambice, ale byli jsme po celou sezonu na prvních příčkách. I do budoucna se chceme prezentovat aktivním projevem s velkým množstvím šancí. Máme trenéra Habance, kterému je vlastní útočná hra a chce ji i po hráčích. Takže ať klidně osm hráčů podporuje útok,“ shrnul Kučera.

Jakub Tručka