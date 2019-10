V předchozích třech sezonách se vyjma remízy 1:1 v Ráječku jedenáctého června před dvěma roky vždy z vítězství radovali hosté. V posledním vzájemném zápase mohli, tentokrát Boskovičtí, odzátkovat šampaňské už v poločasové přestávce.

Na ukazateli skóre svítil v tu dobu stav 0:4. „Bohužel se sešlo víc negativních věcí najednou. Ale tou nejhlavnější je, že kdybychom dnes hráli do půlnoci, tak bychom gól stejně nedali. Šance jsme si vytvořili, nedávali jsme ani ty vyložené a naopak dostávali jsme laciné branky,“ zestručnil důvody vysoké porážky trenér Olympie Martin Maša.

Domácí zmar odstartovala už první minuta. Po individuální ztrátě míče přišel brejk s přesným zakončením Jana Nováka. Nelze si „nevypůjčit“ text z internetových stránek boskovického FC. „Derby jediné a všemi milované začalo tím nejlepším způsobem. Honza Stara se hned v samotném začátku utkání rozběhl za domácím obráncem a přestože měl bek k míči asi o tři metry blíž, Čutyn ho nejen doběhl, ale i předběhl, sebral míč a přesně vybídl Jendu Nováka ke skórování,“ popsal důležitý gól místopředseda klubu Pavel Menšík.

„Jasně špatné obutí. V první minutě přijde zbytečné podklouznutí, brejk a prohráváme 0:1. Přitom na to, že Boskovice budou spoléhat hlavně na brejky, jsme hráče konkrétně upozorňovali,“ zdůraznil Maša.

V prvním poločase hosté zakončili i další tři rychlé akce a nebylo co řešit. „První gól nás uklidnil. My se teď snažíme se hrát atraktivní fotbal a daří se nám to. Konkrétně tedy být v zakončení ve větším počtu hráčů. Ale musím říct, že nás podržel Jindra Bednář. Oni si vytvořili dost šancí. Za stavu 0:1 a pak i při 0:4. Hned na začátku druhého poločasu měli dvě velké šance, ale Jindra byl proti. Dnes asi domácí střelci neměli svůj den. Nám tam dneska padlo všechno a oni nemohli dát góla,“ sportovně přiznal hrající trenér Boskovic Jan Havlíček.

Jeho domácí protějšek Maša považuje vítězství hostů za zasloužené. Nicméně viděl i jiné věci, které, podle něj, se pod výsledek podepsaly. „Takové okresní derby je vždycky nějakým způsobem vyhecované. Proto se divím, že sem pošlou neadekvátní, nezkušené rozhodčí. Běžně to nedělám, ale nemůžeme přece kolem rozhodčích chodit po špičkách, ani těch mladých, jenom proto, že je jich málo. Druhý gól padl po jasném faulu na našeho gólmana, navíc ten pak musel střídat. A podobných zákroků tam bylo víc. Třeba už ve druhé minutě skluz na Kubu Sedláka, na stojnou nohu. A nic, ani faul, natož karta. Také on musel jít ze hřiště,“ nebral si servítky Maša.

Poločasové skóre i těžký terén ovlivnily dění na hřišti ve druhém poločase. Z ochozů to vypadalo na povinnou dohrávku. „Ale my jsme i v té době měli další čtyři šance. Jenže byl to takový klasický den „blbec“. Jak jsem řekl, gól nám prostě nebyl přán. Momentálně nám chybí větší kvalita dopředu. K přístupu hráčů k zápasu připomínky mít nemůžu, odmakali to stejně jako tři předchozí. Bohužel výsledek je takový, jaký je…“ shrnul Maša.

SK Olympia Ráječko – FC Boskovice 0:5

Poločas: 0:4. Branky: 2. Novák, 21. Fadrný, 34. Daněk, 39. Živný, 55. Preč. Rozhodčí: Budovič – Machorek, Vrbka. ŽK: Němeček, Voda – Tenora, Stara. Diváků: 250.

Ráječko: Němeček (46. Růžička) – Gromský, Sedláček (10. R. Souček), Müller, Sedlák (10. Lidmila) – R. Keprt, Horáček, Bokůvka, Voda (61. Zouhar), Vránek – D. Keprt (70. P. Souček). Trenér: Martin Maša.

Boskovice: Bednář – Tenora (46. Cichra), Fadrný, Daněk (78. Odehnal), Kolář (66. Závodný) – Preč (61. Havelka), Martínek, Živný (74. Pokorný), Stara – Havlíček, Novák. Trenér: Jan Havlíček.