Obtížnost jarní části MSFL v Blansku nikdo nezpochybňuje a vedení týmu se snaží kádr co nejvíc zkvalitnit. Na odchody Šulka se Schwendtem zareagovalo adekvátně. Na kraj obrany přišel hned na začátku ledna Ondřej Sukup. Do útoku se Blansku povedlo přivést Štefana Holiše, útočníka ze druhé nejvyšší slovenské soutěže, který na podzim v dresu Púchova zaznamenal v deseti zápasech čtyři ligové branky.

Do akce se dostal už v zápase s Vyškovem a navázal na něj i v první půli s Olomoucí. „Hrál dva poločasy, dal tři góly. Co k tomu říct? Je to pracovitý útočník. Po odchodu Schwendta jsme potřebovali najít náhradu a myslím si, že se povedlo,“ komentoval úvodní výstupy slovenského forvarda blanenský kouč Zbyněk Zbořil.

Právě Holiš byl klíčovým mužem jak v zápase s Vyškovem, kde dal dva góly, tak v první půli zápasu s 1.HFK Olomouc. Při něm notně motal hlavy obráncům hostujícího týmu. Výrazně mu k tomu dopomohl Haris Harba, nejnovější posila v týmu Zbyňka Zbořila.

FK Blansko - 1.HFK Olomouc 6:1

Branky Blanska: Holiš, 2x Harba, Štrombach, Fabuš, nehlášeno



FK Blansko: Záleský – Sukup, Huška, Štrbák, Klusák – Buchta – Žák, Štrombach, Harba, Tulaydan – Holiš

Jedenatřicetiletý rodák z Foči má za sebou 101 duelů v nejvyšší české soutěži, ve kterých nasázel 25 branek. „Je to rozdílový hráč. V každém případě svou kvalitu předvedl hned v prvním poločase, co za nás odehrál. Bylo vidět, že má týmu co nabídnout a budeme jen doufat, že nám svou kvalitu předvede i na jaře v ostrých zápasech,“ přál si lodivod lídra MSFL.

Trojice nových hráčů výrazně zvedla zejména konkurenci v kádru vedoucího týmu Moravskoslezské fotbalové ligy. „Ještě čekáme na uzdravení některých hráčů, kteří nám výrazně vypomohli na podzim. Určitě svou kvalitu máme a jsme rádi, že se nám povedlo přivést obránce (Ondřeje Sukupa – pozn. red.), což nám vyřešilo problém se zastupitelností beků a celkově jsme zvedli konkurenci v týmu,“ hodnotil dosavadní příchody trenér Blanska.

Pokud něco může Zbořila trápit, je to marodka. Mimo hru má aktuálně čtyři hráče, Daniela Přerovského, Martina Sedla, Pavla Ilka a Adriána Kopičára, kteří se výrazně podepsali pod podzimní úspěch v MSFL. „U Dana Přerovského to nevypadá na větší problém a měl by se postupně zapojit do tréninku. U Martina Sedla je to složitější, ale věřím, že se jeho návrat pozvolna blíží. V případě Pavla Ilka čekáme ještě na výsledek vyšetření a u Adriána je to asi nejsložitější, ale uvidíme, jak se to vyvine,“ popsal trable Zbořil.

Další zápas čeká blanenské fotbalisty na hřišti druholigové Líšně, kam zamíří v sobotu 1. února. Konfrontace s případným soupeřem pro příští rok určitě přijde svěřencům Zbořila s Martinem Kasálkem vhod. „Se Zbrojovkou jsme hráli hned na začátku přípravy, což nám samozřejmě moc neřeklo. Teď Líšeň a potom v generálce Prostějov nám můžou ukázat, jak si stojíme oproti druholigovým klubům,“ uzavřel hodnocení dosavadní přípravy blanenský trenér Zbořil.

KRYŠTOF SEVERA