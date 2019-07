Do přípravy vyběhly Boskovice už bez dlouholeté opory a kapitána Antonína Koláře. „Má zdravotní problémy a s fotbalem skončil. Jeho absence bude velkou ztrátou. Je to obrovská škoda,“ hořekoval Havlíček.

Nejistá je budoucnost také dalšího barda Antonína Preče. „Má problémy se svalem a uvidí se, jak na tom bude,“ ozřejmil kouč.

Boskovicím dal sbohem rovněž talentovaný Roman Hlaváček, jenž si v devatenácti letech vydobýval místo v základní sestavě. „Roman toužil odjet za prací do Německa, a to se mu povedlo. V tom se mu nedá bránit,“ podotkl Havlíček.

Do nového ročníku počítají jeho svěřenci se dvěma posilami. K týmu se připojil dorostenec Adam Skácel, který se do Boskovic vrátil z Blanska, a Jiří Fadrný z divizní Polné. „Vrátil se do Boskovic a bude tady bydlet, takže si za nás i zahraje. Adam Skácel odešel do Blanska a teď se připojí znovu k nám,“ poznamenal boskovický hrající kouč.

FC BOSKOVICE

- Odchody: Antonín Kolář, Roman Hlaváček.

- Příchody: Adam Skácel, Jiří Fadrný.

- Přípravné zápasy: Boskovice – Líšeň U19 4:1, Boskovice – Protivanov 4:1, středa 24. července: Boskovice – Svitavy na Benešově.

Podle něj je třeba v nadcházejících měsících vypiplat kvalitního útočníka, který se postará o gólovou produkci klubu. Ta zčásti závisí i na výkonech právě sedmatřicetiletého hrajícího trenéra. „Nejradši už bych byl jen na lavičce. Chtěl jsem končit jako hráč, ale protože nemáme kanonýra, ještě do některých zápasů nastoupím. Potřebujeme útočníka, který nasází dvacet gólů za sezonu,“ pravil Havlíček.

Další ročník jako hrající trenér načne taky o tři roky mladší Lukáš Martínek. „Lukáš může ještě tři čtyři roky hrát,“ podotkl Havlíček.

Při herním vytížení trenérů hodlají v Boskovicích nadále spoléhat na poznatky vedoucího družstva Milana Stryi z lavičky. „Když hrajeme, chybí nám ten pohled na hřiště z odstupu, který je důležitý. Milan nám hodně v tomto pomáhal a věřím, že to tak bude pokračovat,“ podotkl Havlíček.

V minulém ročníku se Boskovicím podařilo vyhrát podzimní část sezony, ovšem jarní pokles formy zhatil všechny naděje celku na překvapivé prvenství. „Nikdo od nás nečekal, že vyhrajeme podzimní část sezony. Potom jsme se málo scházeli v zimní přípravě a špatně jsme se nachystali. Navíc se nám hned v prvním jarním kole zranil brankář a nedali jsme ten tým do kupy,“ litoval hrající lodivod boskovického družstva.

V nadcházející sezoně očekává, že místo lídra soutěže obsadí po dominantním Startu Brno, který opanoval krajský přebor v minulém ročníku, jiný celek z největšího moravského města Tatran Bohunice. „Všiml jsem si jich na jaře, hráli u nás pěkný fotbal,“ poznamenal Havlíček.

Boskovičtí fotbalisté za sebou mají dva přípravné duely. V prvním si poradili s dorostem Líšně 4:1, v nedělním domácím klání proti Protivanovu hrajícímu I. A třídu triumfovali stejným poměrem, když se dvakrát prosadil Martin Odehnal a jednou Matěj Černý a Havlíček. Ve středu Boskovice hrají se Svitavami.