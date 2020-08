Domácí si chtěli spravit chuť po výsledkově nepovedeném zápase v Mutěnicích. V něm byli fotbalisté Ráječka v první půli mírně lepší celek. V úvodu druhého poločasu ale obdrželi za šest minut tři branky a prohráli 0:3. Hostující tým měl také co napravovat, doma podlehl v brankově atraktivním duelu Svratce Brno 2:4.

Ani ve druhém utkání nového ročníku krajského přeboru však Ráječko neuspělo. „Soupeř dal ze standardky gól, pak zalezl v deseti před bránu a jen čekal, co uděláme. Proti tomu se těžko hraje. Musíme ale zvednout hlavu a v příštím zápase dát konečně branku, pak se zvedneme,“ zhodnotil utkání kapitán domácích Jakub Sedlák.

V domácí sestavě se objevil v útoku Radim Chyla, jenž do Ráječka zamířil ze Startu Brno. Naopak další posila Martin Kropáček, jenž má nahradit Matěje Sedláčka, nebyl ze zdravotních důvodů ani na lavičce.

Úvod utkání patřil hostům, byli častěji na míči. Olympia se ze začátku snažila o rychlé rozehrávání míčů a rychlý přechod do útočné fáze, to se ale Moravské Slavii dařilo eliminovat. „Věděli jsme, že Ráječko má rychlé hráče, které vysouvá kolmými přihrávkami. Tomu jsme přizpůsobili naši hru,“ odkryl taktické plány asistent trenéra hostů Petr Borovský.

Olympia Ráječko - Moravská Slavia 0:1

Poločas: 0:1. Branka: 10. Šembera. Rozhodčí: Šustr – Kocman, Šidlo. Diváci: 200.

Olympia Ráječko: Němeček – Maňoušek, Gromský, Sedlák, Bokůvka (77. D. Keprt) – Vránek, R. Keprt, (46. Zouhar), Horáček (46. Souček), Bednář, Pernica – Chyla.

Moravská Slavia: Velan – Dědič, Dvořák (77. Papuga), Kubík, Ponížil – Lízal, Ovsepjan (92. Dufek), Gerlinger (90. Hlobil), Hlavoň, Axamit (84. Jašek) – Šembera (54. Černý).

V desáté minutě po dlouhém autu Moravské Slavie došlo k závaru před domácí brankou. Nejlépe se ve skrumáži zorientoval hostující útočník Šembera a protlačil míč za záda brankáře Němečka. To domácí ještě víc uzemnilo a teprve od dvacáté minuty začali přebírat iniciativu. Těsně před poločasem si Ráječko vypracovalo šanci, z levé strany se míč dostal k domácímu útočníkovi, ten však v těžké pozici přestřelil.

Do druhého poločasu udělal domácí lodivod dvě změny v záloze. V kabině zůstali záložníci Radek Keprt a Jan Horáček, nahradili je na stejných postech Radek Souček a Michal Zouhar.

Obraz hry zůstal ale nezměněný. Domácí měli sice víc času míč ve své moci, jenže do větších šancí se příliš nedostávali. „Soupeř chtěl víc než my. Míč do branky v podstatě dotlačil a taková vůle a odhodlání nám chyběla. Z naší strany musíme předvést mnohem víc pohybu a bojovnosti. Sráželo nás také velké množství zkažených přihrávek. Hráči si musejí víc věřit, pak bude víc šancí, je to o pracovitosti a nabídce ve hře. V tréninku kluci kvalitu ukazují, do zápasu se to ale nedaří přenést,“ přemýšlel nad důvody prohry domácí kouč Radek Buchta.

Radoval se tak jeho protějšek. „Zápasu by víc slušela remíza, pro domácí je to trochu kruté, ale takový už je fotbal. Rychlý gól nám hodně pomohl. Ke konci už kluky chytaly křeče, dali do zápasu úplně vše, takže jsem rád, že se nám to podařilo udržet,“ jásal hostující asistent.

Následující zápas odehraje Olympia na hřišti Moravského Krumlova, který má prozatím bilanci jedna výhra a jedna porážka. Oba jeho zápasy skončily hokejovými výsledky, v prvním kole zvítězil doma nad Dostou Bystrc 3:2 a poté nestačil 2:4 na Svratku.

TOMÁŠ SRNSKÝ