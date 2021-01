Přitom Machala ještě minulé pondělí zahájil s týmem zimní přípravu a ve středu ho vedl i v utkání proti prvoligovému Zlínu, kterému Blansko podlehlo 1:4. „Načasování situace je neobvyklé a není moc šťastné. Mohli jsme to řešit dřív, třeba už po skončení podzimu,“ řekl pro Deník Rovnost sedmapadesátiletý Machala.

Ten skončil v Blansku po osmi měsících. Jihomoravský celek převzal loni v květnu ještě před oficiálním potvrzením postupu do druhé ligy, když se z pozice hlavního kouče do funkce generálního manažera přesunul Zbyněk Zbořil.

Bývalý lodivod Prostějova či Znojma od té doby získal s Blanskem ve dvanácti ligových utkáních devět bodů a tým se pod jeho vedením umístil v tabulce na dvanáctém místě ze čtrnácti. Další utkání coby blanenský trenér už nepřidá. „Je to moc čerstvé, nechci o tom víc mluvit,“ vzkázal po telefonu v pondělí večer Machala.

Čísla blanenských fotbalistů ve druhé lize pod trenérem Oldřichem Machalou:

Pozice v tabulce: 12.

Počet bodů: 9

Počet zápasů: 12

Bilance: 2 výhry, 3 remízy, 7 proher

Vstřelené branky: 13

Obdržené branky: 19

Na jeho pozici nyní přivedlo vedení klubu kouče, který naposledy vedl fotbalisty třetiligového Rakovníka. „Je to zkušený a velmi erudovaný trenér, který má navíc pověst muže, co dokáže mužstvo rychle probudit a zvednout,“ uvedl pro klubový web předseda blanenského klubu Zdeněk Veselý.

Pulpit už v pondělí absolvoval s blanenským celkem první trénink. „V pátek jsme se s vedením klubu zkontaktovali a v neděli jsme dohodu dotáhli do konce. S přístupem hráčů na prvním tréninku jsem spokojený,“ pravil.

Brzy čtyřiapadesátiletý kouč se na podzim v předčasně ukončené sezoně České fotbalové ligy s Rakovníkem umístil na čtrnáctém místě šestnáctičlenné soutěže. Středočeský klub v osmi utkáních dvakrát vyhrál a šestkrát prohrál.

Pražský rodák dřív trénoval i Mladou Boleslav, Olomouc, Viktorii Žižkov, Baník Ostrava, Zlín nebo Příbram. V nejvyšší české soutěži jako hlavní trenér vedl čtyři kluby v pětašedesáti utkáních. V nich zaznamenal úspěšnost 32,3 procenta.

Pulpit si vyzkoušel i angažmá v Saúdské Arábii, kde vydržel rok u celku Al Watani. Nejdéle u jednoho klubu bez pauzy strávil tři roky, když hned při své první trenérské zkušenosti v letech 1995 až 1998 trénoval Děčín.

Nyní ho v Blansku čeká jasný úkol – zachránit tým ve druhé lize. „Nejdřív musíme přijít na to, kde byl problém, že mužstvo nezískalo víc než devět bodů. Máme na to dva měsíce. Věřím, že se za tu dobu dá udělat spousta práce,“ líčil Pulpit.

Ten už do jarní části sezony nemůže počítat s krajním záložníkem Lukášem Kaniou, jenž na jihu Moravy předčasně ukončil hostování. Kmenového hráče Baníku Ostrava si vypůjčila na půl roku prvoligová Opava.

Naopak by jeho tým mohl posílit obránce Juraj Kotula. Pětadvacetiletý slovenský hráč ke konci roku skončil v brněnské Zbrojovce. Tam v této sezoně naskočil do sedmi duelů. „Určitě nějaké příchody i odchody plánujeme. Je to ale předčasné,“ dodal Pulpit.