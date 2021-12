Zbrojovka ztratila sympatie fanoušků jiných klubů. Ublížil jí pád do druhé ligy

Už to prostě není, co bývalo. Lesk fotbalové značky Zbrojovka Brno vybledl, na to nemusí být nikdo sportovní odborník, aby si všiml. A nejde o srovnání se sedmdesátými lety, kdy brněnský klub vybojoval jediný mistrovský titul v historii.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fanoušci Zbrojovky umí vyjádřit svou podporu i nevoli | Foto: Deník/Attila Racek

Aktuálně druholigovou Zbrojovku právě se šampiony z roky 1978 srovnával třeba čtenář, který v diskuzi blahopřál k 75. narozeninám kapitánovi mistrovské party Rostislavu Václavíčkovi. „To byl Pan Fotbalista, na rozdíl od těch současných nekopů,“ ulevil si anonymně. Spartu zastínil provinční klub. Podívejte, jak v unikátní anketě dopadl váš tým Jenže změna nastala také u vnímání brněnského fotbalu mezi fanoušky ostatních profesionálních klubů napříč republikou, jak vyplynulo z velké ankety Deníku. „Tenkrát panovala nevraživost možná s Duklou Praha, ale tam chodilo deset diváků. Jinak jsme byli všude bezproblémoví, ani u nás jsme s nikým nic neřešili,“ vzpomínal legendární brněnský záložník Karel Jarůšek, další šampion z roku 1978. Na školní stupnici sympatií v anketě Deníku teď obdržela Zbrojovka od ostatních příznivců podprůměrnou známku 3,13. „Podle mě to způsobuje, že se klub v posledních letech pohybuje na pomezí první a druhé ligy. Fanoušci jiných klubů možná neberou Brno tak, jako když hrálo první polovinu první ligy,“ uvažoval bývalý fotbalista Jan Maroši, který oblékal brněnský dres ve druhé polovině devadesátých let. S týmem Boby a později Stavo Artikel Brno dosáhl v nejvyšší soutěži na třetí a dvakrát na čtvrtou příčku. „Rivalita tehdy panovala v dobrém slova smyslu, fanoušci se navzájem brali. Myslím, že jsme absolutně nikomu nevadili, vždycky s námi jezdila spousta fanoušků, kteří vytvořili výbornou atmosféru. Samozřejmě se občas našli křiklouni, ale diváci spíš hodnotili dobrý fotbal. Když viděli hezkou akci soupeře, nebyli moc rádi, ale dokázali ji ocenit. Žádná nenávist,“ líčil Maroši. Brněnskému klubu také v očích fanoušků ublížil odchod z Lužánek na stadion v Srbské ulici. „Klub ztratil domácí půdu, za Lužánkami bylo nepříjemné prostředí pro soupeře, což si starší generace pamatuje. Byla tam nedobytná tvrz, i top týmům se tam špatně hrálo. Zbrojovka ovšem ztrácí punc tím, že spadla do druhé ligy, nebo v první lize hraje o záchranu. Pád klubu vždy ubližuje,“ poznamenal bývalý prvoligový útočník Petr Švancara. V anketě Deníku hned 4220 lidí odpovědělo, že je jim Zbrojovka lhostejná, 905 z nich ji dokonce nenávidí. „Za mé kariéry jsme nebyli nějak nenáviděný tým, pokud jsme nedali gól, to se pořád řvalo: Brno, buzerantů plno. Ale to je normální,“ připomněl Švancara. „Daleko větší nevraživost panuje, když do Brna přijede Baník Ostrava nebo pražský tým jako Sparta,“ dodal. Fanynky nás motivují, zní od většiny fotbalistů. Ostatní zajímá pivo Právě příznivci Baníku Ostrava vyjádřili v anketě Brnu nejmenší sympatie. „Sparta a Baník budou pro fandy vždy největší rivalové. Těším se, až se s nimi zase utkáme, věřím, že už v příští sezoně. Taky se těším na derby na Slovácku. Pro nás fanoušky je ovšem nejmíň oblíbený klub Sparta a dělá nám radost porazit ji v jakémkoli sportu. Podobně to má jistě i Kometa v hokeji,“ uvedl Švancara, který za Zbrojovku odehrál 125 prvoligových utkání a vstřelil 24 branek.

Předplaťte si Deník.cz na jeden rok a získejte jedinečné výhody. Nyní ve vánoční slevě a navíc s řadou benefitů. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu