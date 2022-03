Poprvé až ve čtvrtém vzájemném soutěžním utkání Líšeň v souboji s městským rivalem uspěla. „Pro nás to byl neskutečný zápas. Myslím, že rozhodla obrovská motivace, nasazení, tím se nám domácí nevyrovnali. Herně byli samozřejmě lepší, ale v podstatě jsme využili všechny šance, které jsme měli. Gratulace patří hlavně mužstvu,“ radoval se líšeňský kouč Milan Valachovič.

Snad se co nejvíc lidí odlepí od televize a přijdou, vyhlíží derby Hladík

Jeho svěřenci napravili předchozí domácí prohru 1:3 s Vlašimí, po které Středočechům přepustili druhé místo v tabulce. To Zbrojovka po dvou výhrách poprvé v jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zaváhala. A připsala si první porážku na domácím trávníku v tomto ročníku. „Teď jsou dvě cesty. Buď se v tom budeme patlat a celý podzim od začátku sezony bude v kopru, což asi nikdo nechce. Nebo prohru hodíme za hlavu a zapomeneme na nějakou Líšeň. Bohužel jsme prohráli doma, což by se stávat nemělo. A s Líšní, což fanoušky štve a nás taky. Byla by však hloupost si kazit náladu. Máme nasbírané body a musíme jet dál,“ nabádal gólman Zbrojovky Martin Berkovec.

Domácí celek doplatil hlavně na standardní situace. V první půli udeřila Líšeň ze dvou rohových kopů Marka Matochy. Už v první minutě načechral z levé strany míč přesně na hlavu skórujícího Davida Paška. Ve 32. minutě pak z pravé strany poslal balon na nohu Ondřeje Ševčíka, jenž zvýšil. „Byl to plán, který kluci fantasticky splnili. Na čtvrtečním tréninku jsme se hodně věnovali standardkám, od úterý jsme trénovali přechodovou fázi, finální řešení hlavně ze stran,“ těšilo Valachoviče.

Líšenští fotbalisté při standardních situacích zůstávali nedbale neobsazení. „Zápas jsme si prohráli vlastními chybami. Branku jsme dostali hned v první minutě po standardní situaci, za kterou jsou individuálně zodpovědní hráči při osobním bránění. V prvním poločase jsme byli pomalí, nedařil se nám v přechodové fázi záměr, který jsme měli. Druhý gól po další standardce nás srazil do kolen,“ litoval domácí trenér Richard Dostálek.

Po hodině hry zvýšil Milan Lutonský, až v 72. minutě jen snížil domácí kapitán Jakub Řezníček. Po devatenáctém kole vede Zbrojovka soutěž před druhou Líšní o devět bodů. „Nepočítali jsme, že vyhrajeme dalších dvanáct utkání, to nejde. Facka možná přijde vhod, musíme oklepat a v dalším zápase se chytit dobrým výsledkem,“ prohlásil záložník Zbrojovky Damián Bariš.

Naštvání? Jedeme dál, zápas se Zbrojovkou nás může nakopnout, tvrdí Lutonský

První poločas poznamenala dvě vynucená střídání obránců na straně Zbrojovky, na nosítkách putoval ze hřiště Matěj Hrabina a dokonce v sanitce Jan Štěrba, který se srazil se spoluhráčem. „Rád bych o Honzovi něco řekl, ale nemám žádnou informaci. U Matese šlo asi o úraz hlavy, na přesnou diagnózu je brzy,“ doplnil Dostálek.

Zbrojovka Brno - Líšeň 1:3 (0:2)

Branky: 72. Jakub Řezníček – 1. Pašek, 32. O. Ševčík, 61. Lutonský.

Rozhodčí: Petřík – Arnošt, Matoušek.

ŽK: 49. Endl, 63. Jakub Řezníček – 45+1. Matocha.

Diváci: 6118.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Jan Moravec (75. Štepanovský), Štěrba (41. Ad. Čermák), Endl, Hrabina (36. Bariš) – Texl – Přichystal, Blecha, M. Ševčík (75. Kohoutek), Hladík (46. Nečas) – Jakub Řezníček.

SK Líšeň: Veselý – Jeřábek, O. Ševčík, Lutonský, Černín – Bednář (81. Krška) – Pašek, Šumbera (78. Minařík), Matocha, Machalík (90+1. Chládek) – Zikl (81. Toutou).