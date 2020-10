„Rozhodl se, že u nás nechce dál pokračovat, proto jsme se domluvili na ukončení spolupráce. Skončil na vlastní žádost,“ uvedl pro Deník Rovnost předseda blanenského klubu Zdeněk Veselý.

Pozice generálního manažera vznikla v Blansku na jaře, kdy se zvýšily šance klubu na postup do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Zbořilovi svěřenci totiž obsadili v předčasně ukončené sezoně třetí nejvyšší soutěže po osmnácti odehraných zápasech první příčku s náskokem dvou bodů před druhými Petřkovicemi. „V létě se nám narodil syn a rozhodl jsem se pro něj, protože práce byla časově hodně náročná. Místo sto padesáti hovorů denně jich teď mám jen deset,“ líčil s úsměvem Zbořil.

Vedení Blanska

Předseda klubu: Zdeněk Veselý

Místopředseda klubu: Břetislav Strážnický

Sportovní management A týmu:

Generální manažer: Zdeněk Veselý

Sportovní ředitel: Oldřich Merta

Trenér týmu: Oldřich Machala

Blanenští fotbalisté nakonec místo mezi profesionály ve druhé lize získali a Zbořil po svém nástupu do nové funkce na začátku května řešil především plnění licenčních podmínek pro profesionální soutěž. „Měl jsem na starost veškerou činnost A mužstva. Druhá liga už vážně není žádná sranda,“ vysvětlil Zbořil.

Po jeho odchodu na přelomu srpna a září zůstalo křeslo generálního manažera oficiálně prázdné, změnu na Ligovou fotbalovou asociaci oznámilo vedení klubu tento týden. „Jeho pravomoce jsme si nyní nějakým způsobem v klubu rozdělili a fungujeme dál. Máme v plánu pozici generálního manažera znovu obsadit, ale dočasně ji zastávám já,“ ozřejmil Veselý. Post sportovního ředitele nyní zastupuje mecenáš klubu Oldřich Merta.

Zbořil vydržel v nové roli necelé čtyři měsíce. „Jsem rád, že mi v klubu vyšli vstříc, ve spolupráci se Zdeňkem jsem ještě z domu pomohl s administrací přestupů a nakonec mu předal veškerou svou agendu,“ přiblížil.

Přestože šlo pro něj jen o krátkou zkušenost, svého rozhodnutí nelituje. „Po dohrání druhé ligy a potvrzení postupu Blanska výš to bylo fakt hektické a všechno jsme řešili za pochodu. Na přechod do profesionálního fotbalu jsme měli hrozně málo času a navíc to bylo ve zvláštní době. Udělali jsme však moc práce,“ poznamenal Zbořil.

Ten trénoval blanenské fotbalisty už od ledna roku 2016, v létě 2017 okusil roční angažmá v Uničově a pak se znovu vrátil. „V Blansku jsem zažil nejlepší momenty trenérské kariéry, a proto klukům přeju úspěšnou sezonu i ve druhé lize, i když ji momentálně provází strašidelná doba,“ podotkl Zbořil.

Ten si nyní dává od fotbalu pauzu, návrat na lavičku zatím neplánuje. „Teď je docela divná doba, proto o tom neuvažuju. Jsou neustále nějaká omezení a zákazy. Pro koho se fotbal vlastně hraje? Jen doufám, že se vrátíme brzy zase k normálu a pak o tom budu přemýšlet. Časem mi bude fotbal chybět, ale teď mám jiné priority,“ dodal Zbořil.