Dřív z něj do první české ligy zamířil Mohamed Tijani z Pobřeží slonoviny, na podzim pak manažery zaujal burundský reprezentant Bienvenue Kanakimana. „Máme zahraničního majitele, který má možnosti takové hráče přivést. Na tom je naše strategie postavená,“ uvedl generální manažer jihomoravského celku Zbyněk Zbořil.

Jenže tentokrát představitelé klubu ukázali neobvykle i na posily ze západních zemí. Kromě amerického záložníka Ethana Dobbelaera ze Seattlu Sounders přicestoval v zimní přestávce do České republiky rovněž středopolař Joe Ackroyd z druholigového anglického Barnsley. „V současné době se nám komplikuje situace ohledně udělení víz, přivést hráče z Afriky je tak mnohem těžší,“ přiblížil Zbořil.

Důkazem je i případ Kanakimany, o kterého se prý přes zimu zajímaly také tři kluby z nejvyšší české soutěže. Dvaadvacetiletý forvard se ovšem na podzim po plnění povinností v národním týmu kvůli problémům s vízy na jižní Moravu už nevrátil. A jeho budoucnost je stále nejasná. „Na podzim jsme věřili, že jde jen o formalitu, ale teď už s optimismem brzdím. Doufám, že to nějak dopadne. Situace ve světě se změnila a k důvodům zamítnutí víz se dostáváme složitě, proto jsme využili také druhé možnosti,“ pravil Zbořil.

Jaké? Kontaktu s Khaledem El-Ahmadem. Libanonec s českými kořeny v minulosti pracoval coby skaut pro slavný Manchester City, momentálně se nachází ve funkci výkonného ředitele Barnsley. „Měli jsme s klubem předjednané další dva ofenzivní hráče a je škoda, že to nakonec nevyšlo. To je pro nás menší komplikace,“ zalitoval Zbořil.

Nejen v jeho hledáčku se objevili dva fotbalisté na pozici hrotového útočníka. „Oba byli mladí, vyspělí a vypadali, že by pro náš tým byli opravdu velkým přínosem. Mrzí mě, že jsme z Barnsley neposílili výrazněji,“ podotkl Zbořil.

Trenér vyškovského celku Jan Trousil tak využije z Anglie v jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pouze devatenáctiletého Ackroyda, jenž si za druholigový tým připsal v této sezoně jen patnáct minut v domácím poháru při výhře 5:4 po prodloužení nad Barrow ze čtvrté nejvyšší tamější soutěže. „Za mě jde o zajímavého hráče, v generálce naskočil v základní sestavě a vypadá velmi zajímavě. Pohybově je opravdu výborný a uvidíme, jak zvládne soutěžní zápasy, když bude hozený rovnou do vody,“ zmínil Zbořil.

POPRVÉ V CIZÍ ZEMI

Pro talentovaného Angličana jde vůbec o první angažmá mimo rodnou zemi, dosud nastupoval výhradně v mládežnických kategoriích Barnsley. „Doma se cítím, jako bych byl už samostatný, ale je to poprvé, co se o sebe starám naplno, takže vím, že získám taky nějaké dobré životní dovednosti,“ řekl Ackroyd pro web anglického klubu.

Situaci v novém prostředí mu měla usnadnit přítomnost spoluhráče Dobbelaera, jenž byl ve Vyškově žhavým kandidátem na místo v základní sestavě. Jenže devatenáctiletý Američan se v přípravě zranil a odletěl zpět do Spojených států amerických, kde podstoupí operaci.

Ackroyd přesto není ve Vyškově jediným cizincem. „Máme v klubu vyčleněné dva mladé kluky, kteří zahraničním hráčům dělají servis a pomáhají s běžnými věcmi, nad kterými my vůbec nepřemýšlíme,“ přiblížil generální manažer Vyškova.

Na rozdíl od afrických hráčů, které má vedení jihomoravského klubu za cíl posunout výš a zpeněžit, je Ackroyd v kádru druholigového nováčka na půlročním hostování, po této sezoně se vrátí do Barnsley. „Joe dosud předvedl v U23 (kategorie do třiadvaceti let – pozn. red.) dobré výkony a zaslouženě debutoval v prvním týmu. Chtěli jsme otestovat jeho schopnosti a charakter v konkurenčním prostředí, abychom zjistili, zda je schopen tuto výzvu zvládnout,“ uvedl manažer akademie týmu z Velké Británie Bobby Hassell.