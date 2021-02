Blansko zažívá v zimní pauze výraznou proměnu. Po odchodech Dominika Šustra s Jakubem Šašinkou a úspěšné zkoušce Lukáše Kanii v Opavě se přidává mezi bývalé hráče Blanska i bosenský záložník Harba. „Sice je zkušený hráč, ale dělala mu potíže agresivita a rychlost soupeře,“ komentuje jeho odchod blanenský trenér Martin Pulpit.

Role Harby v Blansku měla být jasná. „Je to rozdílový hráč. V každém případě svou kvalitu předvedl hned v prvním poločase, co za nás odehrál. Bylo vidět, že má týmu co nabídnout a budeme jen doufat, že nám svou kvalitu předvede i na jaře v ostrých zápasech,“ popsal přínos Harby před rokem Zbyněk Zbořil, tehdejší trenér Blanska.

Realita však byla poměrně jiná. Na jaře stihl Harba jeden jediný zápas, neboť Moravskoslezskou fotbalovou ligu přerušila a později také ukončila vládní nařízení. V letní přípravě došlo ke změně trenéra a i pod Machalou měl být Harba mozek blanenské ofenzivy. Jenže se hned v prvním utkání nechal vyloučit a navíc dostal distanc na tři ligová utkání.

Jedinou soutěžní brankuv dresu Blanska zapsal Harba v utkání s Hradcem Králové, kdy před televizními kamerami poslal domácí do vedení. Zápas však Jihomoravané nedokázali udržet a podlehli soupeři těsně 1:2.

Náhradu za Harbu klub stále shání. „Na jeho post hledáme alternativu, která naší hře přinese víc, než jí dokázal dát Haris Harba,“ řekl Pulpit. „Pracujeme na tom, aby náš kádr byl co nejkvalitnější, hledáme hlavně rychlost, agresivitu a góly,“ uzavřel stratég.

KRYŠTOF SEVERA