Vzpruha pro ofenzivu. Blansko angažovalo Vlachovského z Karviné

autor externí autor externí





Blanenští fotbalisté pokračují v úpravě kádru, po čtyřech odchodech přichází kýžená posila.Z prvoligové Karviné se do Blanska stěhuje dvacetiletý ofenzivně laděný záložník Martin Vlachovský „Usilovali jsme s agentem o nějaké hostování ve druhé lize, první týden jsem sice strávil na přípravě s Karvinou, ale přes víkend se ozval agent a v pondělí jsem vyrazil do Blanska. Jsem rád, že se vše povedlo a dobře to dopadlo,“ popisoval zrod přestupu Vlachovský.

Vlachovský je nová akvizice fotbalistů Blanska. | Foto: MFK Karviná

Za tři tréninkové dny už se stihl seznámit se spoluhráči a silou blanenského kádru. „V kádru jsem sice nikoho neznal, ale už jsem se s klukama stihl seznámit a myslím, že nám to spolu bude klapat,“ rozpovídal se nový člen kabiny Blanska. „Kvalita kádru je skutečně na dobré úrovni. Trochu nechápu, že má Blansko po podzimu jen devět bodů. Jsem přesvědčen o tom, že se zachráníme,“ dodal dvacetiletý záložník. Vlachovského úkol v Blansku je jasný. Zvýšit ofenzivní sílu Jihomoravanů. „Věřím, že se zadaří. Udělám vše pro to, abych týmu pomohl dávat více branek a hlavně hrát co nejatraktivnější fotbal,“ uzavřel Vlachovský. KRYŠTOF SEVERA