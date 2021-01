I proto sedmapadesátiletý stratég blanenské fotbalisty do jarních záchranářských bojů už nepovede. Vedení klubu Machalu totiž před dvěma týdny odvolalo, přestože s týmem na začátku ledna zahájil přípravu. „Nikdo se mnou nemluvil a pokud s vámi nikdo nemluví, musíte udělat přípravu. Bylo jednoznačné, že jsem začal a trénoval dál,“ uvedl Machala pro Deník Rovnost.

Jak berete váš konec v Blansku s odstupem pár dní?

Samozřejmě proti němu nic nemám, odvolat trenéra je právo klubu. Jen si myslím, že se to mělo udělat úplně jinak. Skončili jsme pátého prosince zápasem s Vyšehradem a kdybychom měli schůzku, mohli jsme všechno probrat a vyřešit už dávno.

Vedení klubu s vámi vůbec nejednalo?

Žádná schůzka neproběhla, což bylo trochu divné. Měli jsme jen nějaké hodnocení, ale to byla pouze analýza.

Bavil jste se s vedením klubu o složení kádru a jeho posílení pro jarní záchranu?

Komunikace tam moc nebylo. Po týdnu, co jsme začali přípravu, tak došlo najednou k mému odvolání.

Překvapilo vás to?

Pokud začnete přípravu, tak už to pak překvapení docela je. Ale vůbec nechci soudit management klubu, že na to nemá právo. Určitě má, protože stoprocentně jsme měli mít víc bodů, minimálně šestnáct. Odchod mohl být akorát naplánovaný trochu jinak.

Odvolání trenéra je časté řešení, když se nedaří. Jde o dostatečný impulz k záchraně?

To je jasné, teď je na to čas a změna může být pozitivní. Nemyslím si ale, že jsem měl problém s klukama v kabině. Myslím, že bychom se zachránili i tak.

Když se ohlédnete za víc než půl rokem v Blansku, jak na něj budete vzpomínat?

Bylo to hektické, začali jsme už v květnu a potěšila mě jen jedna věc. Měl jsem trochu obavy, jak budeme vypadat ve druhé lize, ale myslím, že jsme na tom herně byli dobře. Jestli někdo bude říkat opak, nemá pravdu. Dovolím si tvrdit, že ve většině utkání jsme byli vyrovnaným a možná i lepším soupeřem.

Zvládlo se tedy Blansko po postupu dostat na druholigovou úroveň?

Jak říkám, jestli mi bude někdo vyčítat, že jsme nehráli dobře, tak je to absolutní nesmysl. Mužstvo bylo nachystáno kondičně velmi dobře, za tím si stojím. Neměli jsme žádný problém ani s Žižkovem nebo Hradcem Králové. Některé zápasy se nám samozřejmě nepovedly, třeba v Líšni (1:4 – pozn. red.). Kromě toho si ale nevzpomínám, že bychom v některém utkání vybouchli.

V čem byl hlavní problém, že jste získali jen devět bodů?

Nepovedla se nám utkání, ve kterých jsme vedli pětkrát 1:0. Z nich jsme získali dva body, a to je obrovská škoda. Když vezmu poslední zápas s Vyšehradem (1:2 – pozn. red.), kde jsme zahazovali jednu šanci za druhou, tak se nám to pak musí logicky vymstít. Takže si myslím, že tohle je hlavní důvod, proč už trenérem Blanska nejsem. Nedá se ale nic dělat, to je fotbal.

Udělal byste teď něco jinak?

Těžko říct. Vlastně od prvního zápasu, kdy jsme hráli v Prostějově (1:1 – pozn. red.), tak nám vypadl Štefan Holiš. Je to klasický útočník, nesmírně silný, soubojový a výborně atakuje. Věděl jsem, že bez něj budeme mít velký problém. Taky jsme pak doplatili na naši efektivitu, která byla malá.

Na produktivitu jste si dost často stěžoval. Žádal jste o doplnění týmu po zranění Holiše?

Přišli tam hráči jako Jakub Šašinka a Martin Holek. Šašinka to měl nastavené asi trochu jinak. Myslím, že takový hlad po úspěchu už neměl. Ve spoustě klubů, kde hrál, to nedopadlo dobře. Kuba už neměl nějaký zápal, a to bylo poznat i na hřišti. A Holek bohužel nedával góly a v zápasech nám tolik nepomohl. Nechci mluvit jen o nich, produktivita není o dvou hráčích. Útočníci jsou ale vždycky od toho, aby dávali góly, a pokud se to nedaří, je to samozřejmě špatně.

Zmínil jste kondiční stránku týmu. Nový blanenský trenér Martin Pulpit na ni teď klade hodně důraz. Vyčítal vám někdo nedostatečnou fyzickou připravenost hráčů?

Nikdo mi nic neříkal. Je ale jasné, že vždycky musíte být kondičně dobře nachystaní. Martina samozřejmě znám a určitě se nemám za co stydět. Hráči byli dobře připravení a kondičně zápasy zvládli úplně s přehledem. Tam nebyl vůbec žádný problém.

Přišel jste o práci po začátku zimní přípravy. Jde o komplikaci vzhledem k novým nabídkám?

Samozřejmě. Kdybych věděl o svém konci o měsíc dřív, je to pro mě daleko jednodušší. Tím neříkám, že bych už měl nové angažmá, protože současná doba je hrozná. Když ale začnete trénovat v lednu a skončíte v době, kdy všechna mužstva už zahájila přípravu, nemáte šanci si najít nové angažmá. Myslím si, že se odvolání mělo řešit jinak a hlavně dřív.

Co máte tedy v plánu?

Teď jsem doma a nemůžu nic jiného plánovat. Samozřejmě chci trénovat dál, to je jasné. Musím čekat a uvidíme, jaká bude situace.