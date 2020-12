Hráči Ústí do duelu na půdě Blanska nevstoupili ideálně, ale paradoxně si vytvořili více šancí. Kušejova ani Čičovského šance gólem neskončila, dalším varováním byla i šance Kušeje, jenž z přímého kopu trefil břevno. Následný roh už gólem skončil. Halouska pokryl na čáře hlavičku ústeckého hráče, ale důrazný Brak míč dotlačil v závaru do sítě. „Nechápu jak můžeme dostat takový gól, ten míč byl snad metr ve vzduchu a my z toho dostaneme gól. A to ještě dvakrát zasáhl Halouska. Nechápu to,“ byl po utkání kritický kouč Machala.

Blansko se snažilo odpovědět co nejdříve, ale jejich šance se jim nedařilo dotáhnout do větší šance. Těsně před půlhodinou hry se do šance probojoval po chybě Tvrdoně Žák, ale k zakončení se vůbec nedostal. Do další šance se dostal na zadní tyči Sukup, ale v pádu nezakončil přesně. A to je přesně to, co Blansko v posledních zápasech trápí. „Těžko říct proč nedáváme góly, máme tam vysoké hráče, ale je něco špatně. Buď timing, nebo špatný náběh,“ pokračoval v hodnocení Machala.

I druhá polovina byla spíše v režii Blanska, které drželo míč více ve své moci, ale obrana hostí dobře bránila jak dlouhé centry, tak průnikové pasy za obranu. První větší příležitost si vypracoval po Sukupové centru Harba, ale z těžké pozice minul branku. „Myslím si, že nám ve finální a předfinální fázi chybí důraz. Jsou situace, kdy tam musí jít hráč skokem, nebo skluzem, ale to jsem tam moc neviděl,“ mrzelo domácího trenéra.

Změnu skóre mohl přinést novic na hřišti - Dan Přerovský, ale jeho centr nedokázal další střídající hráč Jakub Šašinka poslat do sítě a jen protáhl Tvrdoně, který vyrazil míč na roh. Právě rohy přinesly velké množství šancí v závěru utkání. Nejprve se po jednom z nich dostal k míči Lahodný, ale nepropálil zblízka brankáře Ústí. O chvíli později se přímo z rohového kopu pokusil o gól David Klusák, který trefil jen zadní tyč. Komplikaci v honbě za body přinesl sporný okamžik z 87. minuty, kdy se po na první pohled běžném střetu octl na zemi Bazal a Lahodný viděl velice přísnou druhou žlutou kartu a zamířil do sprch. Blansko se už do šance nedostalo a Ústí veze z jihu Moravy tři body. „Druhý poločas jsme byli jednoznačně lepší, ale prostě jsme toho nedokázali využít. V sobotu nás na Vyšehradě čeká velice důležitý zápas. A musíme udělat vše pro tři body,“ uzavřel Machala.

KRYŠTOF SEVERA